Gyirmót FC Győr– Budapest Honvéd

Alcufer Stadion, vasárnap, 13.00. V.: Kovács J. Z.

Tamási Zsolt vezetőedző tisztában van vele, hogy nehéz feladat vár a csapatára, de bízik a hazai sikerben: – A megszokott ritmusban folytattuk a munkát a bajnoki szünetben, annyi különbséggel, hogy hétvégén hosszabb pihenőt kaptak játékosaink, illetve a keret egyik része az NB III-as mérkőzésen vett részt. Jó teljesítményt nyújtottak egy látványos mérkőzésen a Balatonfüred ellen.Bizonyosan jól ismeri játékosainkat Csertői Aurél, hiszen sokat dolgozott velük, ezért is lesz nehéz a találkozónk. A fővárosiaknál a tehetséges fiatalok mellett öt-hat rutinos futballista is szerepel a keretben, akik ráadásul komoly élvonalbeli rutinnal is rendelkeznek. Szeretnénk nyerni.



A bajnokság állása