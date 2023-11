A Győri Dózsában nevelkedő, sokszoros ifjúsági válogatott Komjáti András hétfőn töltötte be a hetvenedik életévét.

Ebből az alkalomból a Nemzeti Sport készített vele beszélgetést.

"Győr-Újvárosban nőttem fel, az utcánkban rengeteg fiú volt, igaz, többnyire két-három évvel idősebbek nálam, és ők mindig futballoztak. Hat-hét éves lehettem, már bevettek maguk közé, méghozzá szívesen, mert nem lógtam ki lefelé. Rá voltam kényszerülve, hogy figyeljek, sok mindent ellestem tőlük, ugyanakkor a családban senki sem futballozott korábban, talán csak a nagymamám testvére, de ő is alacsony szinten. A srácokkal sokszor hallgattuk a rádióban a körkapcsolást, jártunk az ETO meccseire, sőt, ha tehettük, már a „tarcsit” is megnéztük. Aztán amikor hazamentünk, mi is elkezdtünk játszani, de előtte nevet választottunk magunknak. Leginkább győri futballisták akartunk lenni, ki Palotai Károly, ki Orbán Árpád vagy éppen Kiss Zoltán, de ha fővárosi csapattal játszott az ETO, Szőke István, Farkas János és a többi nagy sztár nevére is „hallgattunk”. Mivel a legkisebb voltam, nekem az jutott, aki maradt, de posztomból adódóan Palotai Károly, Kiss Zoltán, Mathesz Imre vagy Fister Ferenc voltam nemegyszer" - mesélte magáról..

Ifjúsági válogatottként 1970-ben került Angyalföldre.

"Valóban hívott az MTK, a Honvéd és az Újpesti Dózsa is, s az ETO-ban is szívesen láttak volna. Sándor Károly, a legendás Csikar például többször lejött hozzánk, de én a Vasassal szimpatizáltam. Az angyalföldi klub fiatal tehetségeket kutató megfigyelője, Nagyvári János még az iskolámba is eljött, és amikor az igazgató kizavarta, a hátsó lépcsőn visszajött és üzent, hogy vár rám. Mit tagadjam, tetszett a rámenőssége..."

A Győri Dózsa nem adta ki, fél évet ki kellett hagynia, addig csak edzeni tudott a Vasasnál. Utána azonban szép karriert futott be. Volt magyar bajnok, kupagyőztes, utánpótlás Európa-bajnok és egyszer nagyválogatott is: Mészöly Kálmán 1981. június 6-án, a Népstadionban az Anglia ellen 3–1-re elvesztett vb-selejtezőn küldte pályára.