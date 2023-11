A győri Széchenyi István Egyetem számos eszközzel támogatja azokat a fiatalokat, akik szeretnének továbbtanulni, de sportkarrierjükről sem mondanának le. Az intézmény által kínált kettős életpálya lényege, hogy a tanulás és a sport összeegyeztethető.

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a sport és az egészséges testmozgás középpontba helyezésére, legyen szó a hallgatók által felvehető testnevelési kurzusok népszerűsítéséről vagy a versenyszerűen sportoló hallgatók támogatásáról. Az intézmény számos egyetemistának nyújt segítséget ahhoz, hogy tanulmányai mellett sportolói karrierjét se kelljen megszakítania, és kamatoztathassa tudását az egyetemi csapatokban.

Mester Ákos a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányból érkezett a Széchenyi István Egyetemre. Az elsőéves, gazdaságinformatikus szakos kosárlabdázó az utánpótlás-bajnokságban szereplő Mosonmagyaróvár Uni-Győr csapatában, illetve az NB II Nyugati csoportjában szereplő mosonmagyaróvári Mogaac DSE-ben is játszik. „Tizenkét éve kosárlabdázom, nagyon szeretek csapatban dolgozni, együttműködni másokkal. Rengeteg barátot szereztem a sportág által, és itt az egyetemen is nagyon összetartó alakulatunk van” – emelte ki a hallgató.

Mester Ákos bízik benne, hogy minél tovább kosarazhat magas szinten.

Mint mondta, számára rengeteg előnyt jelent, hogy az egyetem aktív sportolójaként tanulhat az intézményben. Többek között a kollégiumi elhelyezés, az edzési lehetőségek és az idegenbeli mérkőzésekre való zökkenőmentes eljutás biztosítása is jelentősen megkönnyíti, hogy egyszerre koncentrálhasson tanulmányaira és sportkarrierjére. „Ha felkerülnék két-három éven belül a győri felnőttcsapathoz, az szintlépés lenne számomra. Bízom benne, hogy sikerül, de jelenleg az NB II-es bajnokságra koncentrálok teljes mértékben, és itt szeretnék minél jobb helyezést elérni a csapattal” – hangsúlyozta.

A Szombathelyről érkezett kézilabdázó, Bogáth Petra pozitívan élte meg, hogy az idén ősszel megkezdett egyetemi tanulmányai mellett folytatni tudja a sportot is. Az elsőéves igazságügyi igazgatási alapszakos hallgató döntésében a Győrben megtalálható lehetőségek és a város hangulata is nagy szerepet játszott. Számára is a baráti közösség és az edzések légköre adta meg a motivációt a sportoláshoz. „Még kiskoromban együtt próbáltuk ki barátnőmmel a kézilabdát, és végül nagyon megtetszett; az iskola mellett pedig az edzések kikapcsoló, felfrissítő hatást gyakoroltak rám” – vallja a 20 éves vasi egyetemista.

Bogáth Petra a kézilabda mellett tanulmányaira is kiemelt figyelmet fordít. (Fotó: Adorján András)

Az NB II-ben szereplő SZESE Győr kézilabdázója minél tovább szeretne magas szinten kézilabdázni, számára a sport kulcsfontosságú; emellett főként tanulmányaira igyekszik koncentrálni. Elmondása szerint remekül beilleszkedett a győri egyetemi életbe, a Gólyahéten pedig rengeteg élményt, emléket és barátokat szerzett.

A 19 éves Molnár Péter családja négy éve költözött Kanadából Magyarországra. A Széchenyi-egyetem mérnökinformatika szakos gólyája még a gimnáziumi évei alatt kezdett el amerikai focizni. Az Egyesült Államokhoz hasonlóan Kanadában is népszerű sport kezd Európában is utat törni magának.

„Miután eljöttünk Kanadából, abba kellett hagynom az amerikai focizást, hiszen Magyarországon még nincs sok lehetőség, nehéz volt megfelelő klubot találni. A Gólyahéten viszont megtudtam, hogy az egyetemen működik egy csapat, így fokozatosan elkezdtem látogatni az edzéseiket, és örülök, hogy újra ezt a sportot űzhetem” – árulta el a hallgató. A Győr Sharks játékosa azt is hozzátette, hogy az edzések nagyon rugalmasak, mindig össze tudja egyeztetni a sportolást a tanulással.

A négy éve Magyarországon élő Molnár Péter a Széchenyi-egyetemen ismét kedvenc sportját űzheti. (Fotó: Adorján András)

Molnár Péter emellett a különböző egyetemi rendezvényeket, programokat is szívesen látogatja, és kitűzött célja, hogy a kontinens legjelentősebb energiahatékonysági versenyén világcsúcstartó SZEnergy Team csapatába is bekerüljön. Az elsőéves hallgató elsősorban tanulmányaira fektetné a hangsúlyt, viszont amíg lehetősége van rá, addig boldogan folytatja az amerikai focizást. „Nagyon megszerettem a várost és a Széchenyi István Egyetemet. Remekül beilleszkedtem az egyetemi életbe, amihez a sport még többet hozzátesz” – zárta a bemutatkozást.