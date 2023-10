Szabó Tamás, a Caola SC Sopron támadója az őszi idényben az eddigi 12 fordulóban 9 gólt szerzett az NB III, Északnyugati csoportban.

A remek teljesítménnyel holtversenyben vezeti a góllövőlistát a veszprémi Bartusz Dániellel együtt. Mögöttük alig lemaradva áll a tatabányai Árvai Dániel (8) és a gyirmóti Ominger Bence (7).

A soproni csatár a Haladás VSE ellen kezdte meg a gólgyártást, majd a ZTE II ellen mesterhármast ért el. Utána zsinórban eredményes volt a Budaörs, a Balatonfüred, a Puskás Akadémia II és a Gyirmót II ellen, majd a legutóbbi fordulóban a Dorog kapuját is bevette.

A 22 éves, debreceni kötődésű labdarúgó a legutóbbi nyolc idényt az ETO-ban töltötte és néhány mérkőzésen az első csapatban is szóhoz jutott. A szurkolók egy része csodálkozott, hogy a tehetséges fiatalemberről lemondtak a zöld-fehérek az elmúlt nyáron.

Úgy tudjuk, hívták NB II-be is, de ő inkább a harmadosztályú Caola SC Sopront választotta. Ennek a Lőverek alján örülhetnek igazán, mert Szabó Tamás gyorsan az együttes erőssége lett.