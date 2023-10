A Széchenyi István Egyetemen 2021 óta választható kurzus a sportági ismeretek között a backgammon (amely ostáblaként is ismert). A tantárgy nagy népszerűségnek örvend, amelynek hatására többen versenyszerűen is foglalkozni kezdtek a szellemi sportággal. Az azóta eltelt viszonylag rövid idő ellenére a hallgatók szép sikereket értek el az elmúlt időszakban, egyikük az országos bajnokságon egészen a legjobb négy közé jutott. Az egyetemi kurzus oktatója, Máté Richárd pedig tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely a csapat-világbajnokságon ötödik helyezést ért el. Mindeközben az egyetem győri kampuszán már saját versenyek is zajlanak.

Októberben ismét nemzetközi mezőnyben mérették meg magukat a győriek. Máté Richárd mellett az egyetem két hallgatója is indult, akik már több nemzetközi backgammonversenyen is részt vettek. Horváth Máté és Kiss Dominik az egyetemi backgammonranglistát is toronymagasan vezetik, és Belgrádban sem vallottak szégyent.

Kiss Dominik hallgatótársával együtt a „Last Chance” sorozat legjobb négy versenyzője közé került.

Forrás: SZE

A főversenyen a legjobb 16 játékos jutott a rájátszásba. A többiek a „Last Chance” versenysorozatban folytatták, ahol Máté és Dominik is egyaránt a legjobb négybe verekedték magukat, s az előkelő harmadik és negyedik helyet szerezték meg. Oktatójuk, Máté Richárd a „Pro 100” versenysorozatban indult. A 39 fős mezőnyben egészen a döntőig jutott, ahol a dán Lars Nielsen tudta csak megállítani. A 11:9-es végeredmény azt jelentette, hogy a győri kurzus vezetője a második helyen végzett.

A „Pro 100” versenysorozat döntőjének résztvevői: Máté Richárd, a Széchenyi István Egyetem oktatója és a dán Lars Nielsen a verseny főszervezőjével, Milos Mikiccsel.

Forrás: SZE

A nemzetközi szereplést követően hamarosan ismét hazai pályán játszanak majd az egyetem versenyzői, hiszen december 2-án kerül sor a harmadik Széchenyi Backgammon Kupára, amelyen a negyedik PUB Liga, vagyis az egyetem házi backgammonbajnokságának díjait is átadják majd.