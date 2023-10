A korábban Győrben, Gyirmóton, Szombathelyen, Pakson és Székesfehérváron is megfordult Németh Zoltánnal júniusban kötött szerződést a Lajta-parti egyesület, ám augusztusban, négy vereséggel végződő fordulót követően máris távozott a klubtól. Helyét az a Király József szakmai igazgató vette át, aki már többször is kihúzta az együttest a bajból. Nem is kezdett vele rosszul a társaság, amely elkezdte ugyan gyűjtögetni a pontokat, ám hiába játszott jól, legutóbb a Tiszakécskét sem sikerült hazai környezetben legyőznie, ráadásul a következő fordulókban erős ellenfelek (Honvéd, Haladás, ETO) várnak a Lajta-partiakra.

„Ezzel együtt nincs szó új edző kinevezéséről, teljes a bizalom Király József irányába. Olyannyira, ha esetleg mégis másik szakvezető után néznénk, annak a személyéről ő döntene. Én személy szerint azt szeretném, ha a szakmai igazgatónk nagyon-nagyon sokáig ezért a klubért dolgozna” – szögezte le Drescher Ottó, a mosonmagyaróváriak elnöke, aki nyilván nem elégedett az eddigi teljesítménnyel, ám hangsúlyozta, semmiképp nem türelmetlen a stábbal és a csapattal szemben.

„Nyugodtak vagyunk, nem kapkodunk, mert nem annyira rossz ez a csapat, mint a tabella mutatja. Nem hiszem, hogy pár hónap alatt elfelejtettek ezek a fiúk futballozni. Ami gond, hogy a rossz rajt miatt alaposan megcsappant az önbizalmuk, s azért valljuk be, sokszor a szerencse sem állt mellettünk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de az osztályban magasan a legalacsonyabb költségvetéssel dolgozó egyesületként ki fogjuk harcolni a bennmaradást, ahogy azt az elmúlt bajnokságban is tettük. Úgy hiszem, az első győzelem nagy lökést adhat a folytatásra” – tette hozzá a kék-fehérek első embere.