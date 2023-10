A szervezők szerint a szilvásváradi pálya a képzettebb, technikásabb párosoknak kedvezett, a sikeres szerepléshez ló és lovasa még erősebb együttműködésére volt szükség idén.

Nyúl a középdöntőbe repült

A nyúli Marczali Laura neve már ismerős lehet, a korábbi években kishuszárként is megmérette magát, tavaly volt az első alkalom, hogy a Nemzeti Vágtán a felnőtt kategóriában szállt versenybe. Akkor kevés ideje volt összeszokni új lovával, Kökénnyel, idén nyárra viszont már összecsiszolódott párosként álltak rajthoz. Sikerrel is zárult az első szilvásváradi mérkőzés, hiszen Laura ismét Nyúl községet képviselve hatalmas eredményt ért el. A szombati előfutamában az első helyet szerezte meg, így a vasárnapi középdöntőben ismét teljesíthetett, ahol harmadikként ért célba. A fiatal tehetségre nem csak családja és barátai nagyon büszkék, hanem a település lakói is, akik egyként szurkoltak érte a faluban.

A nyúli Marczali Laura hatalmas győzelmet aratott szombaton az előfutamában, a középdöntőben harmadikként ért célba Kökénnyel.

Előfutamokon mérkőztek

A 16. Nemzeti Vágta döntőjébe több gyakorlott vágtázó is bejutott. Somogyi József Remény hátán, Iván színeiben szállt nyeregbe a felnőttek közt, Takács Gábor és Szellő nevű lova pedig Rábakecölről érkezett Szilvásváradra. Tapasztalt párosként mérettette meg magát Rábatamást képviselve Kocsis Mátyás és Széplaki Rózsa. A szomszédos megyéből pedig Mátyás Edina Daniella Mámor hátán Tatát képviselte a vágta első előfutamán.

Somogyi Józsefnek hajszál híján múlt a középdöntőbe kerülés, az iváni lovas és lova a második helyen ért célba. Mátyás Edina Daniella és Kocsis Mihály harmadik helyre futott be a saját futamába, míg a rábakecöli Takács Gábor a negyedik helyet zsebelte be. Mivel a felnőtt mezőny előfutamainak elsőként célba érő versenyzői jutottak a középdöntőbe, így ők már nem szállhattak nyeregbe vasárnap.

Iván - Somogyi József és Remény 2. hely az előfutamban

Kocsis Mátyás és Széplaki Rózsa az előfutam 3. helyére futott be.

Rábakecöl - Takács Gábor és Szellő előfutam 4. hely

Tata - Mátyás Edina Daniella és Mámor az előfutamban 3. helyen ért célba

Méltó versennyel zárult a 16. Nemzeti Vágta döntője, melyet Kecskemét képviseletében Tóth Tamara nyert meg Galaxy nevű lovával.



Sérülés miatt új beugró

Idén csak egy kishuszárnak szurkolhattunk a Kisalföldről: Czinder Kata az Iváni Vágtán kvalifikálta magát Rábatamási képviseletében Angéla nevű lovával. A 14 éves csornai fiatal újoncként azonnal sikert aratott, de időközben lesérült, így Szilvásváradon már nem szállhatott versenybe. Helyette, Halászy Boglárka ült Angéla nyergébe a 16. Nemzeti Vágtán. A hirtelen beugrás nem várt sikert hozott, ugyanis a rábatamási lovas második helyen ért célba az előfutamon, így kvalifikálta magát a középdöntőbe, ahol végül negyedik helyen ért célba.