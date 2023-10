A bajnokság más, a motor szinte ugyanaz: a 22 éves versenyző a német bajnoksághoz hasonlóan Spanyolországban is egy BMW nyergében ér majd el remélhetőleg minél jobb eredményt.

A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint számára továbbra sem ért véget a 2023-as szezon, ugyanis ezen a hétvégén folytatja a versenyzést, igaz, ezúttal nem az Endurance-világbajnokságon vagy az IDM-ben száll motorra, hanem a spanyolországi Jerezben, ahol az ESBK 6. fordulóját rendezik meg. Kovács Bálint az easyRace Team tagjaként ezúttal a Stock 1000-es kategóriában áll majd rajthoz a spanyol bajnokságban. A 22 éves motoros legutóbb 2021-ben versenyzett spanyol bajnokin, ami legalább olyan, ha nem erősebb bajnokság, mint a német pontvadászat.

Kovács Bálint: „Ez egy igazi örömmotorozás lesz, amiből kihozom majd a maximumot”

Fotó: Henk Teerink, Damon Teerink

Jerezhez kellemes emlékek kötik, szereti a pálya karakterisztikáját, korábban jó eredményeket ért itt el, így Kovács Bálint most is ebben bízik. A H-Moto Team motorosa Spanyolországban is BMW-vel fog versenyezni, azaz ezúttal nem kell beáldoznia a motor megismerésére egy szabadedzést, igaz, a jól megszokott Pirelli abroncsok helyett Jerezben Dunloppal fog rajthoz állni.

„Ez a viadal a spanyol bajnokság utolsó előtti futama, és igencsak nagy megtiszteltetés, hogy rám esett a csapat választása, hiszen az ő versenyzőjük vezeti a Superbike összetettet, sőt, ezen a hétvégén már meg is nyerheti azt. Az easyRace nagyon felkészült alakulat, profik minden szinten. Nagyon várom már a rajtot, szeretnék mindent kimotorozni majd magamból, hiszen most semmilyen nyomás nem lesz rajtam. Egyszerűen élvezni akarom ezt a hétvégét, egy örömmotorozásból szeretném a maximumot kihozni”– fogalmazott Kovács Bálint.