A dobogó tetejére állhatott az ökölvívók ifjúsági magyar bajnokságán Nyíregyházán Kiss Milán Rokkó. A licista tavaly is aranyéremmel zárta a bajnokságot, idén sem adta lejjebb. Van diákolimpiai aranya és ezüstje, bajnoki bronzérme is. De lehet ezt fokozni: az Örményországban megrendezett idei Európa-bajnokságon a soproni ökölvívó az ötödik helyet szerezte meg. Milán évek óta rendszeresen szerepel nemzetközi tornákon és már két éve tagja a 86 kilogrammos versenyzők ifjúsági válogatottjának. Vagyis a tíz legjobb között van.

– Nekem az ökölvívás rendszert hozott az életembe. Minden reggel futok öt kilométert, hétvégén úszni megyek és heti hat délután ott vagyok az edzőteremben. Nekem fontos a boksz, nyilván azért van ez így, mert szeretem. Pedig csak négy éve kezdtem, korábban a bátyámmal együtt karatéztam – foglalta össze az alapinformációkat Kiss Milán Rokkó, a Soproni Gyevát SE sportolója.

Azt gondolhatnánk, hogy nincs is másra ideje Milánnak a bokszon kívül, de a végzős licista az iskolában is jól teljesít. Építész szeretne lenni, a tanulást sem hanyagolja el. Az ökölvívásról viszont majd az egyetem mellett sem akar lemondani. Nagy célt tűzött ki maga elé: ott szeretne lenni a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

– Nem egyedül kell megharcolnom a sikerekért és az érmekért, sokan állnak mellettem. Elsősorban a családom, ők mindenben támogatnak. Anyukám megtanulta, mit és hogyan kell ennem, és el is készíti nekem a speciális ételeimet, édesapám tulajdonképpen a menedzserem, mindent leszervez és elintéz, a bátyám pedig azt hiszem, a legnagyobb drukkerem. Egresits Tamás, a klubedzőm rengeteg energiát fektet az én fejlődésembe, emberileg és szakmailag is sokat köszönhetek neki. A válogatottban Ács József a trénerünk, tőle szintén sokat tanulhattam. És hálás vagyok azoknak az osztálytársaimnak is, akik a hiányzásaim alatt óráról órára küldik a tanulnivalót, így nem maradok le akkor sem, ha két hónapot hiányzom a suliból. Idén az Eb miatt ilyen is volt, de megoldottuk – mondja az aranyérmes bokszoló, aki szerint egyébként az ökölvívás hatvan százalékban ész és technika, negyven százalékban fizikai erő. Tehát a ringben is az okosabb győz...

Milán számára a következő hetek és hónapok is nagyon izgalmasak lesznek: novemberben Svédországba utazik, miután meghívták egy nemzetközi tornára, ahol ezúttal a 92 kilogrammosok súlycsoportjában indul. Decemberben pedig a magyar bajnokságon száll ringbe – először a felnőttek között.