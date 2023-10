A vármegyei I. osztályban egyedüli csapatként a DAC nem szerzett még pontot. A nádorvárosiakról nemrég írtunk, a klub elnöke elmondta, keretük nagyon fiatal, s egyelőre nem tud az osztály színvonalán futballozni. A kék-fehérek hétvégén Vitnyéden játszottak meglepően szoros bajnokit, ahol csupán 2–1-re maradtak alul.

A vármegyei II. osztályban már nincs pont nélküli együttes, az ötcsoportos harmad­osztályban azonban három is akad.

A Mosonmagyaróvári csoportban a Mosonudvar mind a nyolc eddigi találkozóját elveszítette, gólkülönbsége: 8–69. A legtöbb gól, amit egy találkozón a mosonudvariak kaptak, 12 volt, de kétszer is 11 találatig jutott ellenük aktuális ellenfelük. Az együttes javuló formát mutat, múlt hétvégén „csupán” hét gólt kapott hazai környezetben a Mosonszentmiklós II-től.

A Soproni csoport sereghajtójaként a Babót mind a hat eddigi bajnokiján kapitulált. A legnagyobb különbségű vereségét Nagylózson szenvedte el a társaság, ahol 9–0-ra győzött a hazai csapat. A többi bajnokin ötnél nem volt nagyobb a különbség, így a 30 bekapott gól nem is számít kimagaslóan soknak.

Nem úgy a Bágyogszovát esetében, a Győri B csoportban szereplő – eddig csupán két gólt szerző – együttes hálóját ugyanis 83 alkalommal terhelték meg az ellenfelek a csapat eddigi hat bajnoki találkozóján. Múlt hétvégén a nyúli gárdától 21–1-re kapott ki a Bágyogszovát, ám nem ez volt a legnagyobb különbségű veresége a társaságnak a mostani szezonban. A 4. fordulóban 26–0-ra(!) győzte le az együttest az Enese.

„Mint sok más egyesület, mi is létszámhiánnyal küszködünk, ennek a csapatnak inkább az öregfiúk-bajnokságban kéne szerepelnie, nem a harmad­osztályban. Voltak, akik nem viselték el az állandó vereségeket, de szerencsére akadnak, akik kitartanak a sok bekapott gól ellenére is. Mi is kitartunk, egyetlen célunk, hogy megmaradjon az egyesület” – mondta határozottan Szabó László, a bágyogszováti klub elnöke.