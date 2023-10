A SERCO UNI Győr női kosárlabdacsapata hat tétmérkőzésen van túl a 2023/24-es szezonban, három magyar bajnoki mellett, három Euroliga-találkozót vívott meg. A Tippmix női NB I-ben a Vasast, a BEAC-ot és a BKG-t megverték, míg az Euroligában még keresik első győzelmünket. Ezen a hétvégén nem léptek pályára a zöld-fehérek, így most volt idő reflektálni az eddig látottakra. Cziczás Lászlót vezetőedző a klub honlapján értékelte az eddigieket.

„A magyar bajnokságban eddig veretlenül állunk, igaz, legutóbb a BKG ellen idő kellett bemelegedni a meccsbe – kezdte Cziczás László mondandóját. – Ettől függetlenül a Vasas és a BEAC elleni magabiztos győzelmek jó irányt mutatnak a csapatkohéziót illetően. Ezen a gondolatmeneten haladva a BKG ellen már látszódott egy eddig folyamatosan fennálló problémánk, mégpedig, hogy eddig egyetlen meccsen sem sikerült a teljes keretünkkel kiállni, pedig már hat tétmérkőzésen túl vagyunk. Sérülések, betegségek és egyéb apró problémák hátráltatták nemcsak a pályán mutatott teljesítményünket, hanem a teljes felkészülést is. Amikor végre láttuk a fényt az alagút végén, hogy esetleg lehetőségünk lesz a Bologna ellen teljes kerettel felállni, jött Dubei Debóra szemsérülése, akinek a teljes felépülése még pár hetet igénybe fog venni.”

Diamond Millerről a következőket mondta a vezetőedző: „Diamond a Bologna elleni meccs után jelezte, hogy valami nincs rendben a térdével, így kihagyta a BKG elleni találkozót, viszont az állapota nem javult, így további vizsgálatokra szorult.

Az MR eredményét a mi orvosaink, illetve az egyesült államokbeli szakértők is kielemezték, a konzílium alapján pedig a menedzsment és az orvosok úgy döntöttek, néhány hétre hazautazik Minnesotába, ahol kezelés és rehabilitáció vár majd rá.

Reményeink szerint november közepén ismét a csatlakozhat csapatunkhoz”

A beszűkült rotáció miatt keletkező többletjátékpercek okán igyekeznek a győriek a kulcsjátékosok regenerációs idejét megtalálni, de ez nem könnyű feladat a magyar bajnokság, az Euroliga és válogatott idei versenynapjai miatt.

„Csak hogy egy kis pozitívumról is beszéljünk – csapott át kellemesebb témába Cziczás László –, az öltözőben kiváló a hangulat. A lányok jól kijönnek egymással és kizárólag a közös cél lebeg mindenki szeme előtt. A légiósigazolások hozzák a tőlük várható magas szintet, amire nagy szükségünk van az Euroligában és a magyar bajnokságban egyaránt. Destiny Slocum munkamorálja példaértékű, edzéseken is azon az ezer fokon izzik, mint amit mérkőzéseken láthatott a közönség. Az utóbbi összecsapásokon egyik legjobbunk volt. A másik extrán teljesítő játékos Kristine Anigwe, aki az eddigi három Euroliga-forduló során kétszer is bekerült a legjobbak közé. A palánk alatti munkája lenyűgöző, lepattanózásban és pontokban is kiemelkedik. Mellettük a magyar mag kiválóan végzi munkáját, mindenki apait-anyait belead, legyen szó főszerepről, vagy éppen epizódszerepről. A szezon még hosszú, és hiszem, hogy ezek a kezdeti nehézségek csak ideig-óráig állnak majd fenn. Küzdünk minden egyes mérkőzésen, erre nem lehet panasz, és amint megtaláljuk a magunk ritmusát, az európai porondon is érkeznek majd az eredmények. Addig is kérjük minden szurkolónkat, hogy olyan elánnal álljanak ki mellettünk a hazai mérkőzéseken, ahogyan eddig is” – zárta mondandóját a győri vezetőedző.