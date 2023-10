A Győri ETO utánpótlás akadémiáján nevelkedett labdarúgó tavaly szeptemberben kapott először meghívót a nemzeti csapatba, de még nem volt alkalma játszani a válogatottban. Az M1 aktuális csatornának nyilatkozva megemlítette, már többször kérdezték tőle, ezzel kapcsolatban mire számít.

"Ez a szövetségi kapitány döntése. Nekem mindennap azért kell dolgoznom a klubomban, hogy ha bemegyek a válogatottba, akkor száz százalékot tudjak adni. Hogy mikor jön el az én időm, azt jelen pillanatban nem tudom megmondani. Ugyanúgy kell dolgoznom, ha most a szerbek ellen, ha a következő hónapban a bolgárok ellen. De lehet csak egy év múlva, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy akkorra készen álljak a feladatra és megoldjam" - hangsúlyozta a magyar védő. Hozzátette: "óriási dolog lenne számomra, ha a szezon végéig be tudnék mutatkozni a válogatottban".

A 23 éves magyar futballista augusztus végén góllal mutatkozott be új csapatánál, és azóta a Rizespor összes mérkőzésén kezdőként lépett pályára. Együttese három győzelemmel, két-két döntetlennel és vereséggel a húszcsapatos bajnokság nyolcadik helyén áll, melynek legjobb két alakulata szerepelhet a szezon végén a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

"A BL-induló hely (elérése) nagyon nehéz, hiszen itt van a Fenerbahce és a Galatasaray, amely nagyon komoly minőséget képvisel. Mögöttük ott van még a Besiktas és a Trabzonspor is, de nagyon bízom benne, hogy ez a sor a Rizesporral fog folytatódni és akkor mindenki nagyon büszke lesz" - mondta Mocsi Attila. Ugyanakkor kiemelte, ennyire nem szeretne előre tekinteni, mivel meccsről meccsre kell haladniuk a kitűzött cél elérése felé. Személyes céljai között említette, hogy szeretne stabil játékosa lenni a Rizespornak, és minél több játékperccel segíteni csapatát.