Némi meglepetésre az egriek – ahova a győriek fiatal válogatott kapusa, Torma Luca igazolt a nyáron – szerdán kikaptak Szegeden, így mindenképpen a javítás szándékával érkeznek Győrbe.

„Miután az Eger botlott Szegeden, nyilván nagy lesz a játékosokban a bizonyítási vágy. Mi is azon leszünk azonban, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, melyeket legutóbb elkövettünk. A kapott gólok számával a múltkor nem volt akkora gond, most is arra törekszünk, hogy minél kevesebb találata legyen ellenfelünknek, hiszen csak ebben az esetben lesz esélyünk arra, hogy minél tovább meccsben maradjunk. Emellett pedig a helyzetkihasználásnak kell jobbnak lennie, mert az nem elég, ha kidolgozzuk a ziccereket, a jobb eredményekhez be is kell azokat lőni” – mondta Vogel Zsolt, a győriek vezetőedzője.