A Győri Audi ETO KC csapatában több nemzetiségű játékos is szerepel. Noha a közös nyelv az angol, mindenki igyekszik egy kis ízelítőt adni saját nyelvéből is. Volt már nyelvlecke hollandul, norvégul és dánul is. Ezúttal a koreai nyelvbe nyerünk betekintést. Akiknek ez köszönhető: Rju Un Hi és Szöllősi-Schatzl Nadine.