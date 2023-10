Kozármisleny KA – Motherson Mosonmagyaróvár 20-35 (9-17)

Női kézilabda NB I, 12. forduló V.: Sándor Gy., Szabó B., Kozármisleny, Városi Sportcsarnok, 650 néző

Kozármisleny: Pusztai – Grénus 2, Brettner 3, Hadnagy, Scheffer 2, Tobak, SZATMÁRI 4. Csere: Wichmann (kapus), Imrei 3, Kornfeld, GROSICS 4 (2), Halász, Bánfai 1 (1), Imrei 1, Zsemberi. Vezetőedző: Gyulay László

MKC: SZEMEREY – Udvardi, Albek 2, Tóth G., Faragó 1, TÓTH E. 6 (3), STRANIGG ZS. 3. Csere: Hadfi (kapus), Ivancok 1, PÁSZTOR 6, LANCZ 3, Tóth N. 2, SCHATZL N. 4, Sztankovics 2, Varga E. 2, Bardi 3. Vezetőedző: Gyurka János

Kiállítások: 6 perc, ill., 10 perc.

Hétméteresek: 3/5, ill., 3/3.

A szerdán a Debrecent legyőző Motherson Mosonmagyaróvár vasárnap az újonc Kozármisleny otthonában lépett pályára. Nehezen indult a mérkőzés, hiszen a hazaiak az első 10 percben remekül tartották magukat. 6-6 után Pásztor Noémi vezérletével zsinórban öt gólt szerzett az MKC, így 11-6-ra ellépett. Szemerey Zsófi kiválóan védett, és Tóth Eszter is magabiztosan lőtt, így a szünetben már nyolccal, 17-9-re vezetett Gyurka János együttese. A folytatásban sem fenyegette veszély az óvári vezetést, igaz a 34. percben mínusz hatra zárkózott a Kozármisleny (13-19). Ezt kövezően a hat lövéséből hat gólt szerző Pásztor egymás után háromszor is beköszönt, és Ivancok is betalált, ekkor először duzzadt tíz gólra a csapatok közti különbség (13-23). Pásztor mellett Schatzl (4 gól), Stranigg (3), Sztankovics (2), Varga (2), és Faragó sem rontott lövést, Szemerey pedig 27 mislenyi lövésből 16-ot védett (60%-os mutató!), így folyamatos növelte előnyét a vendégcsapat. A Motherson Mosonmagyaróvár hozta a kötelezőt, és 35-20-ra győzött idegenben, ezzel pedig újabb két fontos pontot szerzett, ráadásul ideiglenesen átvette a vezetést a tabellán.

Az MKC október 27-én, pénteken Dunaújvárosban lép pályára.

Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Elismerés illeti a Kozármislenyt, mert jól felkészültek a mai mérkőzésre. Mi egy kicsit tompák, enerváltak voltunk, elváltottuk magunkat. Ennek ellenére a céunkat maximálisan teljesítettük. Sokat futottunk, gyors átmeneteket csináltunk, ezek jól működtek. Fontos számunkra, hogy ilyen mérkőzéseket játsszunk, hiszen fiatal csapatunk van, fiatal játékosokkal, akinek ma megfelelő játékidőt tudtam biztosítani. A győzelem és a két pont megszerzése nagyon fontos volt, ezért jár a dicséret a lányoknak, kiemelten Szemerey Zsófinak, aki megint nagyon magas szinten védett.

Szemerey Zsófi, a Motherson Mosonmagyaróvár kapusa: - Tudtuk, hogy a Kozármisleny nem fogja könnyen adni magát. A hazai mérkőzéseiken eddig is megnehezítették az ellenfelek dolgát. Az volt a tervünk, hogy megnyomjuk az elejét, és utána azok kapnak több lehetőséget, akik eddig kevesebbett játszottak. Sajnos ez nem jött be, de később, amikor már higgadtak voltun, akkor pontosabb lettün, és el tudtunk lépni. A két pontnak örülök, a hibáinkat pedig igyekszünk javítani.

Gyulay László, a Kozármisleny KA vezetőedzője: - Nagyon elégedett vagyok az első 15-20 perc játékával, és a második félidőben is volt jobb periódusunk. Fontos, hogy magunkhoz mérjünk a teljesítményünket. Örülök, hogy voltak jobb szakaszaink, de mi még tanuljuk ezt a tempót.