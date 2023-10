A molkupa.hu a jövő heti kupaforduló előtt Megyeri Balázzsal, a Debrecen kapusával készített interjút.

A Loki kapusa az európai nemzeti kupasorozatok egyik legrutinosabb veteránja: pályára lépett a spanyol, a török, a német, a ciprusi és a görög kupában is, utóbbiban háromszoros győztesnek vallhatja magát. A debreceni hálóőrt azonban némileg üldözi a balszerencse a kupákban, hiszen őrületes párharcokat vívott, de a nagy sikerek Görögországon kívül elkerülték.

“A Getaféval az első meccsen kikaptunk a Rayo Vallecanótól 2-0-ra, aztán a visszavágón már 3-0-ra vezettünk, végül talált egy gólt az ellenfél, és idegenben lőtt góllal kiestünk. Cipruson a nagy rivális Apollónnal vívtunk óriási harcot, kivédtem egy 11-est és végül hosszabbításban jutottunk tovább az AEL Limasszollal, a következő körben viszont idegenben lőtt góllal kiestünk. Az Olympiakosszal háromszoros Görög Kupa-győztes vagyok, de döntőben sosem védtem: két szezonban első számú kapus voltam és a kupasorozatban a cserekapus védett, a harmadikban pedig az elődöntőig én védtem, de a döntőt már a lelátóról néztem, mert lejárt a szerződésem” - idézte fel európai kupakalandjait a kapus.

Megyeri elmondta, rendkívül motiváló számára a MOL Magyar Kupában való részvétel, és nem pusztán a dicsőség miatt, hanem azért is, mert a tavalyi bronzérmes Loki idén is európai kupaszereplésre vágyik, és ezt a kupasorozatból könnyebb elérni, mint a bajnokságból.

“Nagy lehetőség, hogy a kupagyőztes jövőre már az Európa Ligában indulhat, hiszen ezzel minimum két párharc garantált, mert kiesés esetén a Konferencia Ligában folytathatja a Magyar Kupa győztese.”

Idén a nyolcaddöntőbe jutásért ismerős ellenfél következik a Debrecen számára, a Loki az utolsó kupagyőzelmét éppen az ETO ellen szerezte 2013-ban, tavaly pedig alig tudta legyőzni az NB II-es zöld-fehéreket.

“Alaposan megszenvedtünk tavaly a Győrrel” - sóhajtott nagyot a kapus, amikor felidézte a másodosztályú ETO FC-vel szemben hosszabbításban kiharcolt továbbjutást. - Most azért mások lesznek a körülmények, mint legutóbb, amikor iszonyú hideg volt, fel volt fagyva a pálya talaja, nagyon nehéz volt játszani.”

Már tavaly is nagyon erős volt a Győr, idén pedig még jobbak: vezetik az NB II-t, szerintem a feljutás legnagyobb esélyesei, és ahogy néztem, a játékuk is rendben van. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de természetesen nem lehet más a célunk, csak a továbbjutás, nagy csalódás lenne, ha nem lennénk ott tavasszal a MOL Magyar Kupa mezőnyében

- szögezte le Megyeri, aki a kupasorozatok nagy szakértőjeként azt is elmondta, igenis létezik olyan, hogy egy csapat kupaspecialista.

“Úgy gondolom, vannak csapatok, ahol hagyományosan erős az elhivatottság a kupasorozatok felé, és ezeknél a kluboknál mindig elvárás a jó szereplés. A Győr tökéletes példa erre, hiszen a vidéki klubok közül csak a Debrecen sikeresebb a zöld-fehéreknél a Magyar Kupában. Elég csak megnézni, hogy szerepeltek a győriek az előző két kupaszezonban, pedig közben nem tartoztak a másodosztály legjobb csapatai közé.”

Megyerinek teljesen igaza van, két éve az elődöntőig menetelt az ETO FC úgy, hogy közben két első osztályú csapatot is kiejtett (Puskás Akadémia, Fehérvár FC), tavaly pedig a kiváló szezont futó Kecskemétet ejtette ki a 4. fordulóban, mielőtt a Loki megálljt parancsolt neki.

A DVSC játékereje alapján abszolút élcsapat a magyar futballban, csakhogy idén elég rapszódikusan teljesít a tavalyi bronzérmes. A szezont kiválóan kezdte, ám jött egy hármas vereségsorozat, ezért jelenleg csak a középmezőnyben áll a Debrecen, és az európai szereplése is igen kurtára sikeredett.

“Furcsán alakultak a dolgok, mert a nemzetközi porondon idegenben ment jobban és hazai pályán botladoztunk” - utalt a kapus az Alashkert idegenbeli legyőzésére, amit egy büntetőkkel kiharcolt továbbjutás követett, illetve a Rapid Wien elleni bécsi döntetlenre, ami után hazai pályán csúnya pofonba szaladt bele a Loki. “A bajnokságban viszont pont fordítva alakultak a dolgok, hazai pályán jól ment, de a szeptemberi válogatott szünetben valami félrement.”

“Sok a sérült, illetve a sérülésből visszatérő kulcsjátékos, emiatt olyan kényszermegoldásokat kellett bevállalnunk, amik nem tettek jót a játékunknak. A legutóbbi fordulóban a Fradi otthonában szerzett pont kicsit megnyugtatta a csapatot és nagyon bízom benne, hogy az októberi válogatott szünet pont ellentétes hatást vált ki, mint a szeptemberi” - tette hozzá bizakodva.

“Hogy hova tartozik a Loki a magyar futballrangsorban? Szerintem egyértelmű, hogy az élmezőnyhöz, de ahogy az edzőnk is mondta, ahhoz, hogy ezt idén is be tudjuk bizonyítani, többet és jobban kell dolgoznunk, mint tavaly. Ha ez így lesz, akkor újra oda tudunk érni a dobogóra, és bízom benne, hogy jól tudunk szerepelni a MOL Magyar Kupában is.”