MERKANTIL BANK LIGA 13. forduló

HR-RENT Kozármisleny - Gyirmót FC Győr 2-2 (0–2)

Kozármisleny: 722 néző.

Játékvezető: Katona Balázs (Máyer Gábor, Mohos Milán)

Kozármisleny: Lékai – Beke P. (Vajda R. 65), Nagy E., Rüredi, Turi T. – Schuszter R. (Horváth P sz), Kozics – Molnár Á. (Nagy M. 92), Major S. (Hegedűs sz), Kirchner (Bor 85)– Tóth Z.

Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gyirmót: Hársfalvi – Polgár, Hudák, Csörgő, Helembai – Szőke, Kovács D. (Kovács M. 67) – Soltész, Madarász (Szegi 73), Medgyes – Adamcsek (Pethő 67)

Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Soltész (0-1) a 11., Medgyes (0-2) a 15, Kirchner (1-2) a 64., Horváth P. (2-2) a 71. percben.

11. perc: Adamcsek középen kihagyott helyzete után Medgyes elé került a labda, aki pontosan ívelt a bal oldalról a hosszúsaroknál érkező Soltész felé, ő pedig 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt (0-1).

15. perc: Soltész ívelt a bal oldalon érkező Medgyes felé, aki 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt (0-2).

64.p. Tóth Z. tört befelé a bal oldalról, majd pontosan játszott vissza az érkező Kirchner elé, ő pedig 8 m-ről, jobbal a kapu jobb oldalába lőtt 1-2.

71.p. Bal oldali szögletet követően Turi készítette le a labdát a mellette érkező Horváth P.-nek, aki az átvételt követően 8 m-ről a bal alsó sarokba lőtt 2-2.

Vendég szempontból álomszerűen indult a találkozó, hiszen negyedóra elteltével már kettőgólos előnyt mutathatott az eredményjelző, ugyanis előbb Soltész Dominik, majd néhány perc múlva Medgyes Zoltán, tőlük kissé szokatlan módon, fejjel vették be a hazaiak kapuját. Mindennek ismeretében a Kozármisleny próbált nagyobb sebességre kapcsolni a szépítő találat érdekében, míg a sárga–kékek kissé visszavettek a lendületből, és inkább a biztonságra koncentráltak, de a kontrákban továbbra is meg volt a lehetőség a gólszerzésre.

A második játékrész elején Medgyes kapufája jelentette az első igazi helyzetet, de utána lendületbe jött a hazai együttes. Az erőfeszítésük rövid időn belül eredményre is vezetett, hiszen egy óra elteltével Kirchner hozta vissza csapatát a meccsbe, majd kis idő múlva Horváth P. egyenlíteni is tudott. A hátralévő időben is igazán jó iramú, helyzetekkel fűszerezett produkciót nyújtott mindkét csapat, de a hálók már érintetlenek maradtak, így mivel az első félidőben a vendégek, fordulás után azonban a hazaiak játszottak eredményesebben, a döntetlen igazságosnak mondható.

Aczél Zoltán: Hatalmas fegyverténynek tartom a döntetlent, hiszen remek csapattal játszottunk. Két ellentétes félidőt láttunk, az elején rosszul védekeztünk, ami után a két kapott gól hitetlenné tette játékosainkat. A félidőben átbeszéltük ezt a témát is, ami szerencsére eredményre vezetett, és a második félidőben sokat dolgozva és jobban játszva futballoztunk, amiért megérdemeltnek tartom a döntetlent.

Tamási Zsolt: Ahogyan a játékosaim fogalmaztak, teljesen üres az a bizonyos pohár. Az elején teljesen ült a játékunk, az történt, amit elterveztünk. Kettő gólos előnyünknél is meg voltak a lehetőségeink, hogy egy újabb találattal lezárjuk a mérkőzést, de sajnos nem sikerült. A veszélyesebb támadásaink, nagyobb helyzeteink nekünk voltak, ezért hiányérzetem van. Megemelem a kalapomat a hazai csapat előtt is, hiszen igazolták jó hírüket, nagyot futballoztak szünet után, de úgy érzem itt hagytunk kettő pontot.