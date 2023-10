A rivális eddig 3–1-el a tabella 4. helyen áll, a múlt fordulóban a Paks gárdájától szenvedtek vereséget.

A győri együttes a múlt heti vereséget szeretné egy győzelemmel feledtetni és pozitív irányba billenteni eddigi 2–2 es mérlegét. A felkészülést több sérülés és betegség is hátráltatta a héten, így hiányos kerettel kell felvenniük a harcot a pécsiekkel.

A mérkőzésről Lógár Bence edző, a játékosok részéről Kámán Kristófot nyilatkozott.

Kámán Kristóf: – Néhány beteggel, illetve sérülttel készülünk, hogy vasárnap javítani tudjuk az előző heti vereségünket. Nagyon fizikális és gyors iramú mérkőzésre számítok, negyven percen keresztül végig precíz játékkal tudunk csak győzelmet aratni. Hétről hétre egyre jobban összeáll a csapatjátékunk, valamint a csapatvédekezésünk. Bízom benne, ezt sikerül megmutatnia majd a csapatnak és így győzelemmel tudunk eljönni Pécsről.

Lógár Bence: – Több okból is nagyon nehéz mérkőzésre számítok Pécsen. Tehetséges, sikerre éhes fiatalokból álló együttes, mely a múlt heti botlását szeretné kijavítani hazai pályán, ezért nyilván mindent meg is tesz. Ami bennünket illet, sajnos nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk. Sérülések és betegségek nehezítették a munkát, a mérkőzésen is lesz három-négy hiányzónk. Több hiba is előjött a Tiszaújváros elleni mérkőzésen, ezek kijavításán gőzerővel dolgoztunk a héten. Szeretnénk hétről hétre, mérkőzésről mérkőzésre előre lépni mind támadásban, mind védekezésben. Mindent megteszünk azért, hogy sokkal összeszedettebb játékkal, csapatként játszva nyerni tudjunk, és újra győzelemmel térjünk haza.