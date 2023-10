Győri ETO UNI FKC–Cegléd 29–26 (11–14)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 200 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

ETO UNI: Pásztor – Nagy M. 3, Kurucz 4, GERDÁN, Ásványi 1, LANG 6, MÁTÉS 10. Cs.: VARGA I. (kapus), Sokoray 1, Sövegjártó 1, Takács B., Rosta B., Paár 1, Takács 1, Bali, Szabados 1, Szabó Á. Edző: Bencze József.

Bencze József: – Jól kezdtük a mérkőzést, aztán a félidő közepén rengeteg technikai hibát vétettünk, ezekből könnyű gólokat kaptunk. Támadásban sem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, így hátrányban vonulhattunk be az öltözőbe, ahol rendbe tudtuk tenni a fejeket, és a második félidőt más mentalitásban kezdtük. Ennek köszönhetően ha nehezen is, de az ötvenedik perc környékén átvettük a vezetést a nagyon jól játszó Cegléd ellen. Az utolsó tíz percben már mi domináltunk támadásban és védekezésben is, így tudtuk megnyerni ezt a nehéz rangadót. Igazi közönségszórakoztató meccs volt. Nagyon köszönjük a kilátogató szurkolóknak, hogy végig buzdítottak bennünket.

Audi-ETO U21–SZESE Győr 35–21 (19–11)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Kincses, Szecsődi.

ETO U21: DOBÁNY – CSÁSZÁR 4, VÁRI 6, Rédecsi 3, Kiss D. 4, VARGA D. 5, BORDÁS 1. Cs.: Horváth Z., Bödő (kapusok), Lévai, Balogh L. 1, Nyerges 1, SZÁR 3, Kovács B. 2, Schmél 2, Jaczkó 3. Edző: Kun Attila.

SZESE: Dávida – Pelles, Fábián 1, FARKAS R., JANKOVICS 4, KORMOS 6, Balogh V. Cs.: Bankó (kapus), Papp-Vigh, Pődör 3, Rendi 1, Takács R., Sándor 4, Farkas N. 2, Kondor. Edző: Urbán Nikolett.

Kun Attila: – Folytattuk azt a gyakorlást és játékot, amit elterveztünk az évre. Egyre agresszívabb a védekezésünk, ebből tudjuk játszani a gyors játékunkat. Örülök az újabb győzelemnek.

Urbán Nikolett: – A rengeteg első félidei kapott gól megint a támadásbeli hibákból született öt lerohanásgólnak köszönhető. A csapat hozzáállása nagyot javult erre a meccsre, de az önbizalmunkon dolgozni kell továbbra is.

VKCSK–Celldömölk 21–35 (11–17)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 80 néző. V.: Redlig, Uhrin.

VKCSK: Süli-Nagy Á. – Giczi, Takács N. 3, Németh M. 2, Nagy R. 2, Kellerman, Nagy N. 2. Cs.: Palkovits (kapus), Fenesi 2, Tóth M. 3, Simon 4, Pusztai 3, Wágenhoffer, Böcskey-Németh V. Edzők: Csomor Tibor és Kiss Lajos.

Kiss Lajos: – Nagy sajnálatunkra folytattuk a sormintát. Egy jó meccs, egy értékelhetetlen...

Lipót Pékség–Bük 28–41 (15–17)

Sárvár, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Gyimesi, Kékesi.

Lipót: NÉMETH H. – Szalai V. 2, SZALAI ZS. 8, NÉMETH P. 3, Molnár Anna 3, Molnár Alíz 2, MOLNÁR V. 8. Cs.: Burnóczki R., Balogh E. (kapusok), Burnóczki N., Blahovits, Fábián, Balás, Wertál, Beke 1, Takács N. 1, Edző: Farkas Benedek.

Farkas Benedek: – Sok hibával kezdtük meg a mérkőzést, így egész mérkőzésen futottunk az eredmény után. Gratulálok a csapatnak, hogy végig küzdöttek és nem adtak fel.