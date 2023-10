SMAFC–Dávid Kornél KA 82–71 (31–22, 17–17, 16–13, 18–19)

Sopron, NB /B-s férfimérkőzés, Zöld csoport. V.: Földesi, Horváth A., Benedek.

SMAFC: Tóth D. 9, Soós 6, RÁTVAY 13/9, BAKK 14/3, SCHÖLL 25. Cs.: TALLÓS 15/3, Kovács B., Kalincsák. Edző: Farkas Dávid.

A remek első negyedével 9 pontos előnyt szerzett a SMAFC a veretlen csapatok rangadóján. A folytatásban a fehérváriak minden felzárkózási kísérletét visszaverte, sőt, még növelni is tudta előnyét a SMAFC, amely a vártnál biztosabban nyerte rangadót és ezzel megőrizte veretlenségét.

Farkas Dávid: – Először is megemelem a kalapom azok a játékosok előtt, akik itt tudtak lenni. Sajnos többen is munkahelyi és egyéb elfoglaltságok miatt nem álltak rendelkezésemre, sőt, volt aki sérülten próbálta meg vállalni a játékot. Azt gondolom ez a mérkőzés méltó volt a bajnokság felső ágához, a férfias küzdelem és a nagy tempó dominált. A szűk rotáció ellenére nagy energiát raktunk bele a védekezésbe és végig kontrollálni tudtunk a rendkívül jó erőkből álló DKKA ellen. Tudjuk, hogy ott is voltak hiányzók, de továbbra is tartom azt a véleményemet, hogy a Tiszaújváros és a DKKA kiemelkedik a mezőnyből. Tavaly az ötödik forduló után nyilatkoztam, mely két csapat fog feljutni – bejött. Meglátjuk, idén hogyan alakul a bajnokság. A Rátgéber Akadémia, a Paks és mi is beleszólhatunk ebbe a küzdelembe, de mivel minden mérkőzésen kérdéses, kik állhatnak ezen három csapat rendelkezésére, nehéz ezt megsaccolni. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, ahogy egy korábbi SMAFC edző mondta: "Jó mulatság, férfimunka volt!