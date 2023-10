A második félidőt is kiválóan, 3–1-gyel kezdte a Mosonmagyaróvár, így már hét volt közte (17–10). Két gyors góllal zárkózott a DVSC, de ezután ismét a hazaiak percei következtek. Tóth Nikolett fontos gólokat lőtt, emellett a védekezés keménysége is megmaradt. A 40. percben, 21–13-nál először volt nyolc gól az óvári előny. Kettős emberhátrányban is gólt szerzett az MKC (24–15), és újabb Szemerey bravúrok is jöttek a kapuban. Az osztrák válogatott után a klubcsapatában is remeklő Ivancok találata után kialakult a tízgólos különbség, ekkor 25–15 volt az állás. A végén még kozmetikázott az eredményen Szilágy Zoltán együttese, de ennek már nem volt különösebb jelentősége.

A mosonmagyaróvári csapat szinte tökéletes játékkal, kőkemény védekezéssel, ilyen arányban is megérdemelten győzött, így a szezonban a már a második Bajnokok Ligájában érdekelt csapatot győzte le hazai pályán, és elvette a Debrecen veretlenségét.

Gyurka János: – Arra készültünk, hogy a DVSC nagyon jól egy-egyező játékosai ne tudjanak könnyen gólt szerezni. A védekezésünkkel irányítottuk a játékot, és ebben kulcsfontosságú szerepe volt Szemerey Zsófi bravúrjainak. Ez lökést adott nekünk, és az is, hogy Tóth Niki beállt, és rögtön szélesebb lett a játékunk. Fontos volt a szerepe, hiszen átbillentünk, és már könnyebb gólokat is tudtunk szerezni. Dicséretes a kollektíva, a lányok hisznek abban, amit csinálnak, hisznek egymásban. A második félidőben tovább diktáltuk a tempót, gyors gólokat szereztünk, így tovább nőtt az előnyünk. A végjátékban kiengedtünk, ennek nem örülök, annak viszont igen, hogy szinte mindenkinek játéklehetőséget tudtunk adni. A győzelem mellett örömteli, hogy Lancz Barbora visszatért, már teljes értékű munkát végez. Az ő formába hozása is fontos feladatunk.”