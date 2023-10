BKG Prima Szigetszentmiklós–SERCO UNI Győr 66–88 (20–19, 17–21, 14–24, 15–24)

Szigetszentmiklós, NB I-es női mérkőzés. V.: Cziffra, Rózsavölgyi, Nepp.

BKG: Zsámár 3/3, Aldazabal 3/3, MULLINGS 17, MAROTTA 20/9, BALTKOJIENE 15/6. Cs.: Koch 5/3, Takács D., Bajzát, Rozmán 3/3, Duka, Gróf, Herzog. Edző: Gedei Tibor.

SERCO UNI Győr: SLOCUM 26/12, DOMBAI 11/3, Török Á., Gyöngyösi, ANIGWE 21/6. Cs.: BACH 12, HEGEDŰS 7/3, Ruff-Nagy D. 7, Molnár L. 4, Küllős. Edző: Cziczás László.

A győrieknél Cyesha Goree családi okok miatt hazautazott a héten, ahonnan csak a meccs napján ért vissza. Bár a magyar válogatott játékos keretben volt, nem lépett pályára, míg Diamond Miller kisebb sérülés miatt hagyta ki a találkozót. Dubei Debóra szemsérüléséből szépen gyógyul, ő is kívülről nézte a találkozót.

Az első félidő teljesen kiegyenlített játékot hozott. A tartalékos győri csapattal nagyon jól tartotta a lépést a hazai gárda, mely a bajnoki nyitányon kis híján meglepte a Szekszárdot. Az első két negyedben szinte végig ők voltak előnyben. Az első tíz percben csupán a legelején, Slocum hármasa után vezettek a vendégek (2–3). A második szakaszban már inkább az ő nevük mellett állt több pont, de hullámzó volt a játék, a félidő hajrájában fordítottak a házigazdák (34–30), de a nagyszünetben már 40–37 volt a SERCO UNI Győr javára.

A második félidőt ellenállhatatlanul kezdték a zöld-fehérek, egy 17–2-es rohanással tetemes előnyt sikerült kiépíteniük. Megroppantani azonban nem tudták a BKG-t, mely kicsit tudott faragni hátrányából, a zárófelvonás előtt 64–51-re vezettek Dombaiék. Az utolsó szakaszban megint megnyomta az elejét a győri gárda, a 35. perc legelején Anigwe kosarával húsz pontra nőtt a különbség (56–76). A hazaiak edzője időt kért, de fordulatot már ez sem hozott. A győriek a második félidőben érvényesítették a papírformát, és összességében magabiztosan hozták a kötelezőt.

Cziczás László: – A győzelemmel elégedett vagyok. Furcsa körülmények vannak most körülöttünk, ezért is számítottunk nehéz meccsre, ez be is igazolódott. Amíg a hazaiak bírták erővel, jó partnerek voltak, ezért jár az elismerés nekik, de megdicsértem az öltözőben a saját csapatomat is.