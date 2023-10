Bors Miklós fiaira nehéz feladat vár, hiszen az utóbbi évek egyik meghatározó csapatát, a nyitófordulóban a Paksot legyőző Szolnoki Olajbányászt fogadják.

A szakvezető a klub honlapjának elmondta: a kecskeméti összecsapást elemezték, a legfőbb tanulságokat levonták a találkozóból. Ez pedig a következő volt: koncentráció terén mind védekezésben, mind támadójátékban, továbbá a büntetőknél megengedhetetlen olyan – de jóval kisebb mértékű is – szétesés, mint amit a második negyedben mutatott a csapat.

"A Szolnoknak van két erős felépítésű, fizikális, brusztolós, a lepattanókat hatékonyan szedő magas légiósa, egy két méter körüli, távolról nagyon veszélyes bedobója, valamint a szervezésben és a pontszerzésben egyaránt erős irányító külföldi játékosa. A magyar magjukat gyakorlatilag együtt tartották a rutinos irányító Pongóval, az egyik legtehetségesebb, megkockáztatom, a bajnokság egyik, ha nem a legjobb fiatal játékosával, Pallaival, az előző évadban a triplákat ötven százalék fölötti hatékonysággal értékesítő Rudnerrel, valamint a minden csapatát, így most a Szolnokot is többnyire a kispadról érkezve óriás energiákkal segítő Révésszel. Ebből is látszik, hogy erős támadó potenciállal rendelkező, közelről és távolról egyaránt nagyon veszélyes csapatot fogadunk."

Saját csapatával kapcsolatban jó híreket osztott meg a szakvezető: "Fazekas Csaba meggyógyult, a hetet már végig tudta edzeni, és Amorie Archibald rehabilitációja is jól halad, de az ő játéka azért erősen kérdéses szombaton. A héten folytatódott a két, később érkező légiós csapatba való beépítése, de ennek az útnak még eléggé az elején járunk. Kecskemétre is többen elkísértek bennünket, és nagyon remélem, hogy ahogy az előző szezonokban, szurkolóink itthon most is hatodik emberként sokat segítenek majd a fiúknak, akiknek nagy szükségük lehet a buzdításra, amely egyrészt önbizalmat adhat, másrészt pedig sokat jelenthet egy-egy hullámvölgyből való kilábalásnál, az ilyen periódus lerövidítésénél."