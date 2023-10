A két csapat párharcának nincs nagy múltja, hiszen eddig mindösszesen négyszer találkoztak egymással a csapatok, és mind a négy alkalommal a győriek jöhettek le győztesen a pályáról. Ezek közül egyik találkozón sem kellett izgulniuk, hiszen 22, 26, 36 és 46 ponttal győztek.

A zöld-fehérek komoly menetelésben vannak, a két bajnoki mellett – a Vasast idegenben 88–49-re, a BEAC-ot hazai pályán 99–75-re verték – két Euroliga-meccsen is túl vannak, ezeket szoros küzdelemben veszítették el, a francia Villeneuve d’Ascq otthonában hosszabbítás után 93–92-re, majd hazai környezetben a Final Fourra is esélyesnek tartott Bolognával szemben 85–74-re kaptak ki.

A győriek kerete teljes, hiszen a múlt szerdán Diamond Miller is megérkezett Győrbe, és a BEAC, valamint a Bologna ellen is a csapat egyik erőssége volt, ugyanakkor lehet, mégis lesz hiányzó vasárnap, hiszen Dubei Debóra szemébe a BEAC elleni bajnokin belekaptak, a válogatott játékos a hazai Euroliga-mérkőzést is kénytelen volt kihagyni.

Mint azt Cziczás László vezetőedző már többször elmondta: a bajnoki meccseken az Euroliga-tapasztalatokat felhasználva kell pályára lépnie csapatának, és olyan eredményt elérnie, hogy megalapozza a jó pozíciót az alapszakaszban. Ehhez pedig nem szabad hibázniuk. Az is fontos minden alkalommal a szakember számára, hogy a meccseken azt az arcukat mutassák a lányok, melyet az egész szezonban látni szeretnének a győriek, azaz megalkuvást nem tűrően kell játszani.