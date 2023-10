Az ETO 55 évet szerepelt megszakítás nélkül a hazai első osztályban, ám 2015-ben hiába őrizte meg élvonalbeli tagságát, a főtámogató Quaestor csődje miatt kizárták az NB I-ből. A helyi futsalcsapattal kötött fú- ziónak is köszönhetően indulhatott el a csapat az NB III-ban. Ott, a 2015/2016-os idényben még csak negyedik lett, 2017-ben viszont sikerült feljutnia az NB II-be, ahol jelenleg is szerepel.

Korábbi ETO-játékosokat kérdeztünk arról, hogyan vélekednek a győriek rajtjáról.

Szabó Ottó, az ETO kétszeres magyar bajnok szélsője: – Minden hazai meccsen ott vagyok, s bár tisztában vagyok vele, hogy legyen szó bármely osztályról, nem egyszerű bajnokságot nyerni, amióta NB II-es a csapat, ez a keret a legerősebb, s szerintem alkalmas is a feljutásra. Jó játékosok érkeztek és csapatként is jól teljesít az ETO, amely hiszem, hogy jövőre ismét a legmagasabb osztályban szerepelhet.

Hannich Péter 27-szeres válogatott, kétszeres magyar bajnok volt középpályás: – Nekem nem volt lehetőségem hasonló kerettel az ETO-val dolgozni. S bevallom, nem is szimpatikus, hogy ennyi légiós érkezett a csapathoz. Van rá példa Nyíregyházán, Kecskeméten, Debrecenben, a Diósgyőrnél és a Vasasnál is, hogy lehet magyar játékosokkal is jó eredményt produkálni, ráadásul „eltűnt” Győrből több olyan fiatal is, akivel számolni lehetett volna. A sok jó játékossal amúgy nem lehet más cél, vissza kell jutni, s ez a keret várhatóan vissza is jut az élvonalba.

Hajszán Gyula, a Rába-partiak 37-szeres válogatott, kétszeres magyar bajnok egykori labdarúgója: – Természetesen nagyon örülök az eddigi eredményeknek, s hogy jól szerepel az ETO, ám semmiképp nem szabad azt hinni, hogy már biztos a feljutás. Vannak hullámvölgyek, s megnyugtatóbb lenne, ha jobb lenne a helyzetkihasználás, nem csupán egy-két góllal nyerne a társaság. Ezzel együtt bízom benne, hogy végig kitart a lendület, a sérülések is elkerülik a csapatot, s jövőre újra NB I-es lesz az ETO.

Hlagyvik Gábor kétszeres magyar bajnok védő: – Természetesen örülök a jó kezdésnek, de nem akarok, s nem is szabad elbizakodottnak lenni, hiszen még nagyon sok van hátra a bajnokságból. Kicsit sajnálom, hogy nincs még több magyar és fiatal játékos a keretben, például a győri akadémiáról.

Stark Péter, a győriek korábbi 19-szeres válogatott játékosa: – Jogosan kimondott cél a feljutás, s ez a csapat, még ha csupán a bajnokság elején is járunk, úgy gondolom, az első kettő között lehet a mezőnyben. Bízom benne, a jövő évi kerek születésnapját már az NB I-ben ünnepelheti az ETO.

Koltai Tamás 12-szeres válogatott, a zöld-fehérekkel bajnoki aranyérmes volt labdarúgó: – Mi- nőségi, jó játékosok kerültek a keretbe, s a fiatalok is jók, egységesnek látom a csapatot. A mutatott játék alapján egyértelműen feljutásra esélyes ez az ETO.

A Merkantil Bank Liga hétfő esti találkozóján a győriek jelenleg legnagyobb riválisa, a Nyíregyháza magabiztosan nyert Pécsen. NB II, 10. forduló: Pécsi MFC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4 (0–0).



A bajnokság állása



1. ETO 10 7 1 2 24 – 13 22 2. Nyíregyháza 10 6 4 0 18 – 6 22 3. Vasas 10 5 3 2 21 – 10 18 4. Kozármisleny 10 5 2 3 15 – 10 17 5. Budafok 10 5 2 3 12 – 9 17 6. Szeged 10 4 5 1 12 – 10 17 7. Haladás 10 4 3 3 13 – 14 15 8. K.-barcika 10 3 6 1 12 – 8 15 9. Csákvár 10 4 2 4 12 – 10 14 10. PMFC 10 3 4 3 4 – 8 13 11. Tiszakécske 10 3 3 4 13 – 14 12 12. Honvéd 10 3 3 4 12 – 13 12 13. Soroksár 10 3 2 5 11 – 13 11 14. Gyirmót 10 2 5 3 11 – 13 11 15. Siófok 10 2 3 5 9 – 16 9 16. BVSC 10 2 3 5 8 – 16 9 17. Ajka 10 1 2 7 5 – 13 5 18. M.-óvár 10 0 3 7 7 – 23 3

A megerősített ETO nagyszerűen rajtolt, s élen áll az NB II-es bajnokságban.

Fotó: Csapó Balázs