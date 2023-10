– Kár szépíteni, Körmenden csúfos vereséget szenvedtünk Egyértelmű: ahhoz, hogy előrelépjünk, mind védekezésben, mind pedig támadásban csapatként kell működnünk, a pécsiek elleni felkészülés mellett leginkább ezen dolgoztunk a héten. Nagyon remélem, hogy szurkolóink a múlt hétvégi súlyos vereség ellenére is kitartanak mellettünk és buzdítják majd a csapatot, mert ahogy mi csapatként lehetünk sikeresek, szurkolóink, akik az előző években is a srácok mellett voltak, még a nehezebb periódusokban is, ehhez nagyban hozzá segíthetnek bennünket. Szükségünk lesz a biztatásukra a segítségükre, hogy megszerezzük első győzelmünket, és vele együtt még némi önbizalmat” – mondta Bors Miklós, az SKC vezetőedzője.