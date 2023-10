Sopron KC–NKA Universitas Pécs 78–75 (26–18, 17–17, 19–18, 16–22)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1400 néző. V.: Földházi, Pozsonyi, Lengyel.

SKC: NICHOLS 25/15, Meszlényi, Archibald 9, DA SILVA 12, Banyard 11. Cs.: MOLNÁR 6, Griffin 12/6, Csendes, Sitku, Fazekas 3/3. Edző: Bors Miklós.

Pécs: Kerpel-Fornius 2, Benke 3, Herger 4, DURMO 18/3, Magnjafic 14/9. Cs.: Kovács P. 2, Lados 3/3, MELEG 12/6, LUZAIC 15/9, Scherer 2. Edző: Goran Tadic.

Görcsösen, kapkodva kezdett a nyeretlen SKC, a vendég PEAC a 4 pontos akciót is bemutató Magnjafic vezérletével gyorsan ellépett 10–5-re. Da Silva zsákolásaival próbált zárkózni az SKC, de amikor szorossá tette az állást, újítani tudtak a pécsiek. Egészen a negyed hajrájáig, a nyitó szakasz utolsó 3 és fél percben Nichols és Griffin vezérletével 13–0-t repesztve 8 pontos előnnyel zárták az első szakaszt a soproniak. A második etap elején Molnár ugyan 10 pontosra növelte a hazai előnyt, de ezt követően túlpörgött, elsietett néhány támadást és eladott pár labdát az SKC, a pécsiek pedig a negyed derekán egy Durmo vezette 11–2-vel egy pontra feljöttek. A holtponton Nichols hármasa lendítette át az SKC csapatát, amely újra ellépett. A félidő hajrájában váltva estek a kosarak, a nagyszünetben 8 ponttal vezettek a vendéglátók.

A második félidő Nichols duplájával, majd triplájával indult. A folytatásban hol csapkodó, hol pedig látványos dobópárbajt hozó játék mellett tartotta 10 és 15 pont közötti előnyét az SKC. A szakasz végén tíz ponton belülre kerültek a vendégek. A zárószakasz ugyan Nichols hármasával kezdődött, ám erre 7–0-val felelve feljött a szívósan küzdő NKA. Archibald és Griffin jóvoltából újra 10 pont fölé nőtt a különbség, de két triplával ismét szorossá tette a csatát a vendéggárda. Új erőre kapott az SKC, Archibald labdát szerzett, Banyard zsákolt, Griffin pedig ügyes egyéni akció végén talált be, de Luzaic újabb hármassal tartotta versenyben a Pécset. A hajrában az addig hasznos Banyard mindkét palánk alatt rossz döntést hozott, a végjátékban 4 büntetőből hármat kihagyott az SKC, amely 1,8 másodperccel a vége előtt 3 ponttal vezetett, és ekkor már az elégedetlenség hangja is felcsattant a lelátón. A meccsből 0,2 másodperc volt hátra, mikor tripladobás közben Durmóval szemben szabálytalankodtak a hazaiak, de a pécsi légiós mindhárom büntetőt kihagyta, így ha nehezen is, de megszületett az SKC első győzelme.

Bors Miklós: –A kötelező győzelmet a legnehezebb megszerezni. A Pécs kellemetlen ellenfél, mert a külső dobásaik nagyon veszélyesek. Mindenki betalált most ellenünk. A védekezésnek sokkal keményebbnek kell lennie, sokkal jobban kell játszanunk csapatként. Buta hibákkal visszaengedtük az ellenfelet a mérkőzésbe. Sokkal több kell ennél, de a győzelem fontos. Remélem, ez elindítja a csapatot a helyes úton, energiát és önbizalmat ad arra, hogy a sok munka kifizetődjön. A szurkolóknak köszönjük a biztatást.