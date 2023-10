Nem csupán veretlenségét veszítette el az idényben eddig hibátlan Mezőörs a hétvégi bajnokin – a nagyszerűen menetelő újonc 2–1-re kapott ki a Koroncótól –, hanem legrutinosabb játékosát, az NB I-ben több mint 250 meccsen 56 gólt szerző Vayer Gábort is. Az ETO sok sikert megélt, elnyűhetetlen támadója – aki 46 évesen, idén igazolt Mezőörsre, s a szezonban eddig 12 meccsen 5 góllal járult hozzá új csapata sikereihez – a meccs 30. percében fejelt össze – véletlenül – koroncói ellenfelével, Molnár Tamással.

Krasznai Roland játékvezetőnek az elsősegélynyújtásból is ki kellett vennie a részét. Fotó: Facebook/Mezőörs KSE

„Egyből látszott, hogy mindketten komolyan megsérültek. A vendégek játékosa ugyan megpróbált azonnal felugrani, a hazai labdarúgó, Vayer Gábor azonban szerintem sokkot kapott. Az eszméletét ugyan nem veszítette el, de nem nagyon tudta, hol van, mi történt vele. Horrorfilmeket idézően ömlött a fejéből a vér, szinte az egész arca véres volt – idézte fel a sérülés perceit Krasznai Roland játékvezető, akinek aztán az elsősegélynyújtásból is ki kellett vennie a részét.

„A vendégek gyúrója érthetően a saját játékosukkal foglalkozott, ám a fiatal hazai masszőr valószínű megijedt a sok vértől, így én kezdtem el ellátni a hazai játékos sebét. Szerencsére pár éve Gyirmóton fizioterapeutaként, masszőrként is tevékenykedtem, így tudtam, mit kell csinálni. Nyomókötést tettem a csúnyán felszakadt sebre, hogy elálljon a vérzés, majd az egyik vendégjátékos, Vörös Torma Martin segítségével úgynevezett turbánt raktunk Gábor fejére. Közben a többiek hívták a mentőket, akik a két futballistához sietve érkeztek a helyszínre” – tette hozzá a segítőkész játékvezető, aki a súlyosabban sérült labdarúgót még a kórházban felhívta.

„Gábor elárulta, hogy műteni kellett, nem volt elég csupán a sebet összevarrni, mert az közel volt a szeméhez és a homlokcsontja is kilátszott. Megköszönte a segítséget. Ma sem tennék másképp, s talán ez egy aprócska példa lesz arra, hogy a játékvezetők nem ellenségeik a játékosoknak, a csapatoknak, és talán közelebb hozza a két felet egymáshoz” – mondta Krasznai Roland.

Megkerestük Vayer Gábort is, akit szerencsére hétfőn már hazaengedtek a kórházból.

Vayer Gábor sebét harminc öltéssel kellett összevarrni.

„Túl vagyok a sokkon, s bár nagyon csúnyán nézett ki a sérülés, s nyilván nyoma marad, több ideg is elszakadt a szemöldökömnél, talán annyira majd nem látszik meg az arcomon. Amúgy több lépcsőben, végül harminc öltéssel kellett összevarrni a sebet. Több kórházi szakember is azt mondta, ilyen sérülést még nem láttak. Sajnos ilyen is benne van a fociban, nem először sérültem meg komolyabban, de férfiként kell ezt is elviselnem. Annak azért örülök, hogy volt egy olyan illető, aki azonnal tudta, mit kell tennie. Hálás is vagyok a játékvezetőnek, s persze a kórházban dolgozóknak, akiknek ezúton is köszönöm a segítséget.”

Szerencsére az esetnél megsérült másik labdarúgó, Molnár Tamás is jobban van, neki a fejbőrét kellett „csupán” összevarrni.

Molnár Tamás és Vayer Gábor együtt várták az orvosi ellátást.