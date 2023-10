Gyirmót FC Győr–Siófok 1–0 (0–0)

Alcufer Stadion, 654 néző. V.: Jakab.

Gyirmót: Hársfalvi – Polgár K., Szegi, Csörgő V., Jova B. – Kovács D. (Lányi B., 90+3.), Kovács M. (Szőke G., 19.) – Soltész D., Madarász M. (Takács R., 90.), Medgyes Z. – Pethő B. (Adamcsek, a szünetben). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Csató (Tóth T., 85.), Debreceni Á. – Major G., Nemes (László D., 68.), Kitl M., Varjas Z., Varga B. (Schildkraut, 81.) – Girsik (Nagy R., 81.), Dénes (Menyhárt, 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gsz.: Szegi (76.).

Szűk negyedóra elteltével Madarász bal lábas bombáját bravúrral védte Hutvágner, míg a másik oldalon Girsik lövése után Csörgő lábán pattant meg a labda, ekkor azonban Hársfalvi kitűnő reflexszel parádézott. Bő fél óra elteltével az első nagy lehetőség tükörképeként ismét Madarász lőtt, a bal alsó sarok irányába tartó labdát Hutvágner most lábbal hárította.

Fordulás után Kovács D. 25 méterről nagy erővel lőtt, a labda a lécet érintve hagyta el a játékteret, majd Adamcsek hagyott ki ordító helyzetet, amikor 4 méterre a kaputól a lövés pillanatában leperdült a labda a lábáról.

76. perc: Medgyes–Soltész kisszöglet-variációja után a lendületből érkező Szegi öt méterről a kapu bal oldalába fejelt. 1–0. Szegi révén megszületett a várt és a játék képe alapján is megérdemelt vezető találat.

Tamási Zsolt: – A kidolgozott helyzetek alapján megérdemelten nyertünk, hiányérzetem viszont azért van, mert most is sok lehetőséget hagytunk kihasználatlanul.

Dragan Vukmir: – Szomorú vagyok a vereség miatt, mindkét oldalon megvoltak a helyzetek a gólszerzésre, de mi sajnos ezekből nem tudtunk eredményesek lenni.