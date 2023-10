Gsz.: Farkas T. (öngól), Koncsag, ill. Takács M.

34. p: Varga Zs. bal oldali szabadrúgása után Farkas T. fejelt a saját kapujába. 1–0.

60. p: A középpályán szereztek labdát a hazaiak, majd Szilvágyi beadását követően Koncsag lőtt a hálóba 5 méterről. 2–0.

94. p: Egy jobb oldali beadásból Takács M. fejelt a kapuba. 2–1.

A vendégcsapat szervezett és agresszív játéka ellen nehezen találta az ellenszert a hazai csapat, ám ha a küzdelmes mérkőzésen jobban használja ki helyzeteit, nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

Jók: mindenki, ill. Tréger, Toma, Takács M.

Harcz István: – A végén magunknak tettük nehézzé a meccset. Sok pontatlanság jellemezte a játékunkat, ennek ellenére a győzelmünk nem forgott veszélyben.

Pozsonyi Márk: – Játékunk színvonalával elégedett vagyok, ami sajnos ez eredményességben nem mutatkozott meg.

Hegykő–Győrújbarát 0–3 (0–2)

Hegykő, 250 néző. V.: Fehér V.

Hegykő: Majer – Reseterics, Kóczán M. (Fényes), Kóczán B., Galambos (Mészáros D.), Járfás (Holzmann), Zombó (Horváth V.), Nyerges (Márk), Bertha, Török, Varga D. Edző: Lazic Bojan.

Győrújbarát: Koncz – Rácz ., Varga R., Czanik, Gál I., Dávid, Varga Zs. (Lakatos), Detrik (Koronkai), Németh M. (Baranyai), Varga J. (Posta), Samodai (Buza). Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Czanik, Detrik, Dávid.

Gyorsan, már a 7. percben vezetéshez jutott a vendégcsapat, amely 4 perc múlva növelte is az előnyét, majd a hajrában egy újabb találattal be is biztosította magabiztos sikerét. A tompán futballozó hazai együttes jól játszó vendégektől szenvedett vereséget.

Jók: mindenki, ill. Reseterics.

Lazic Bojan: – Igazságos eredmény született. A mérkőzésen nem tettünk meg semmit a győzelemért a pályán. Megyünk tovább.

Tenk Balázs: – Örömömben maradok Hegykőn, s két napig fürdök helyben a gyönyörben.

Üstökös FC Bácsa–DAC Nádorváros 8–0 (6–0)

Győr, 100 néző. V.: Mészáros N.

Bácsa: Kürnyek – Bakus (Nagy M.), Szabó Z., Nyíregyházky, Rigó, Serfőző, Horváth Á., Szabó K. (Sipos M.), Reizinger (Kalmár B.), Bauer (Bagó), Ferenczi (Bartosik). Edző: Rozmán László.

DAC: Nagy G. – Virág, Szokolics, Csonka, Tóth P., Németh B., Matyi, Forgó, Szabó Á., Szőke, Pintér D. Edző: Mayer János.

Gsz.: Rigó (4), Serfőző, Reizinger, Bauer, Kalmár.

Az első negyedóra után beindult a hazai gólgyártás, a Bácsa szünetig meg sem állt hat találatig, s fordulás után még kétszer is a kapuba talált. A szép gólokat szerző hazaiak könnyed győzelmet arattak a szebb napokat is megélt DAC felett.

Jók: mindenki, ill. senki.

Rozmán László: – Lendületes és ötletes játékkal ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk, de nagyon sajnálom a nagy múltú DAC-ot.

Marányi Ernő, elnökségi tag: – Egy csapat, amelyik idegenbe egy sérült cserekapussal megy el, az sok jóra nem számíthat. Ráadásul a huszadik perctől, sérülés miatt tíz emberrel játszottunk.

Mezőörs–Ménfőcsanak 4–3 (4–1)

Mezőörs, 225 néző. V.: ifj. Bohács.

Mezőörs: Varga P. – Böröczky, Debreceni, Simon M., Vadász (Roll), Kreicz, Végh T. (Proceller), Nagy K. (Tóth L.), Simigla (Szántó M.), Vári (Szabó A.), Horváth R. Edző: Bohner Roland.

Ménfőcsanak: Turi – Kalmár P., Béres, Németh Á. (Szentmihályi), Szabó P. (Bendekovits), Korsós, Bergendi, Buruzs, Gerencsér, Kovács O., Horváth A. (Németh A.). Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Böröczky (2), Vadász, Horváth R., ill. Gerencsér (2), Béres.

Kiállítva: Szabó A. (92.).

Húsz perc játék után a vendégek szereztek vezetést, ám szünetig négy gólt lőtt a Mezőörs. A hajrában aztán két találattal közelebb zárkózott a Ménfőcsanak. Fordulatos mérkőzésen összességében a hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: Böröczky, Németh F., Nagy K., ill. Gerencsér, Horváth A., Bergendi, Németh Á.

Bohner Roland: – Ezen a mérkőzésen sem volt kérdés, melyik csapat akarja játszani a focit, ám az óriási mezőnyfölényünkből sajnos csak ennyit tudtunk gólra váltani. A kapott gólok megítélésében nem kívánok nyilatkozni, ezért is három pontot adnak.

Nemes Ferenc: – Ismét büszkék lehetünk. Úgy gondolom, hogy mind játékban, mind akaratban felülmúltuk a Mezőörs csapatát. Sajnos a mesterien elvégzett szabadrúgásokhoz nem volt ellenszerünk. Megyünk tovább az útunkon. Gratulálok az ellenfelünknek.

Abda-VVFK Bau–Vitnyéd 1–1 (0–1)

Abda, 200 néző. V.: Marácz.

Abda: Varga R. – Korsós, Kerékgyártó, Maidics (Magyar P.), Vígh n., Visy, Szűcs G., Wágenhoffer, Gál (Boros), Balogh L., Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Vitnyéd: Germán – Pankotai, Hécz, Tamás, Varga G. (Szalai András), Nyakas (Sulyok), Kalmár, Szalai Attila (Nagy Zs.), Purt (Simon), Kovács A., Szakács M. Edző: Kiss Ákos.

Gsz.: Maidics, ill. Tamás.

Már a 13. percben vezetést szerzett a vendégcsapat, amire szünet után nem sokkal felelt az Abda. Két ellentétes félidő végén igazságosnak mondható végeredmény született.

Jók: mindenki, ill. senki.

Knauz Csaba: – Gratulálok a csapatnak, a második félidő alapján győzelmet érdemeltünk volna. Remélem jövő héten leszünk tizennégyen.

Kiss Ákos: – Fizimiska.

Kapuvár–Lipót Pékség 4–1 (2–0)

Kapuvár, 400 néző. V.: Erdélyi B.

Kapuvár: Csáktornyai – Árbik (Halász), Horváth P. (Kapui), Bognár-Barzsó, Kapa Martin, Rózsavölgyi (Böcskör), Tar (Horváth M.), Árki, Varga T., Kapa Márkó, Póczik. Edző: Csermelyi Imre.

Lipót: Molnár M. – Gaál-Horváth, Gergely, Tifán-Péter (Radits), Baróti, Szimhardt, Buglyó, Mayer (Wurm), Tankovics, Tál (Monda), Sipos (Kocsis G.). Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Tar (2), Árki, Rózsavölgyi, ill. Gergely.

A hazai csapat hozzáállása a mérkőzésen kitűnő volt, így megérdemelt győzelmet aratott. Horváth Milán személyében ismét egy újoncot avatott a a hazai csapat.

Jók: mindenki, ill. Gergely.

Csermelyi Imre: – A múlt heti negatív kritika után játékosaim megérdemlik a dicséretet. Köszönöm a teljesítményt, nős emberként ez az első győzelem, amit átélhetek. Három pontunkat a csapatot segítőknek és ha nem baj, a feleségemnek is ajánlanám.

Borbély Attila: – Gratulálok a Kapuvárnak, úgy gondolom, megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Szerencsére a jövő héten is lesz mérkőzés és van lehetőség feledtetni a mai produkciónkat.

A bajnokság állása

1. Győrújbarát 10 8 1 1 28–8 25

2. Mezőörs 9 8 0 1 35–7 24

3. Lipót 10 7 1 2 27–12 22

4. Koroncó 10 7 0 3 23–17 21

5. Vitnyéd 10 6 2 2 24–9 20

6. Kapuvár 9 4 1 4 22–15 13

7. Hegykő 9 4 0 5 13–22 12

8. Gönyű 10 4 0 6 15–30 12

9. Bácsa 10 3 3 4 25–16 12

10. Ménfőcsanak* 10 4 0 6 20–27 11

11. Abda 10 2 2 6 15–29 8

12. Győrújfalu 11 2 0 9 12–34 6

13. DAC 10 0 0 10 4–37 0

*A Ménfőcsanaktól 1 pont levonva.

Rangadót nyert a Mosonszentmiklós

Vármegyei II. o. Győri csoport

Győrújfalu II–Győrszentiván 0–6 (0–3). Gsz.: Nagy R. (3), Stefanits, Kiss D., Szabó P.

Tét–Kunsziget 1–1 (0–0). Gsz.: Burján, ill. Szeredi.

Vatam-Dunaszentpál–Börcs 2–2 (1–0). Gsz.: Jakatics, Szabó D., ill. Herczeg, Veres.

Solar CT-Mecsér–Pannonhalma-Horn 2–1 (1–1). Gsz.: Kovács B. (2), ill. Ime.

Győrasszonyfa–Bácsa II 1–3 (1–0). Gsz.: Kállai, ill. Bauer, Dobai, Kristyák.

Dunaszeg–Bőny-Royal Plast 2–1 (1–0). Gsz.: Kurucz, Nyíri.

Kajárpéc-Herold Trans–Vámosszabadi 4–0 (1–0). Gsz.: Kaptás, Bári, Turi, Stenczel.

A bajnokság állása

1. Győrszentiván 9 7 1 1 40 – 12 22

2. Bőny 9 6 0 3 25 – 11 18

3. Dunaszeg 9 5 3 1 17 – 8 18

4. Mecsér 9 5 3 1 17 – 16 18

5. Tét 9 5 2 2 32 – 12 17

6. Bácsa II 9 5 1 3 26 – 15 16

7. Kunsziget 9 4 2 3 18 – 15 14

8. Kajárpéc 9 4 1 4 20 – 21 13

9. Vámosszabadi 8 3 2 3 13 – 16 11

10. Dunaszentpál 9 3 1 5 11 – 29 10

11. Győrasszonyfa 9 2 1 6 14 – 21 7

12. Pannonhalma 9 2 0 7 12 – 24 6

13. Győrújfalu II 8 1 1 6 8 – 28 4

14. Börcs 9 0 2 7 8 – 33 2

Vármegyei II. o. Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Lébény 0–1 (0–1). Gsz.: Tóth M.

Rajka–Dunakiliti 1–2 (1–1). Gsz.: Baros, ill. Svarda, Káldi.

Hédervár–Kimle 5–1 (2–0). Gsz.: Jász D. (2), Zsebedics, Lappints, Sallai, ill. Dániel.

Levél–Máriakálnok 2–4 (2–1). Gsz.: Kovács, Gyenge, ill. Pandur (2), Benkovich (2).

Bősárkány–Bódi Trans-Mosonszolnok 1–3 (0–3). Gsz.: Horváth R., ill. Csutora, Herczeg, Tóth K.

Mosonszentmiklós–Ásványráró 1–0 (0–0). Gsz.: Szabó R.

A Duvenbeck-Hegyeshalom–Halászi mérkőzést később rendezik.

A bajnokság állása

1. Hédervár 9 6 2 1 30 – 17 20

2. Dunakiliti 9 6 1 2 21 – 13 19

3. M.-szentmiklós 9 6 0 3 26 – 15 18

4. Mosonszolnok 9 6 0 3 25 – 17 18

5. Ásványráró 9 6 0 3 19 – 13 18

6. Máriakálnok 9 5 2 2 31 – 15 17

7. MITE 11 4 2 5 14 – 21 14

8. Rajka 9 4 1 4 17 – 18 13

9. Lébény 9 4 1 4 14 – 15 13

10. Hegyeshalom 9 4 0 5 22 – 17 12

11. Kimle 9 3 1 5 16 – 21 10

12. Halászi 9 2 1 6 18 – 23 7

13. Levél 9 1 1 7 18 – 41 4

14. Bősárkány 9 1 0 8 9 – 34 3

Vármegyei II. o. Soproni csoport

SVSE-GYSEV–Répcementi 2–2 (2–0). Gsz.: Pócza, Endrei, ill. Ács, Torma.

SFAC 1900–Petőháza 2–4 (0–3). Gsz.: Szabó B., Nyerges, ill. Ratatics (2), Bognár, Begovits.

Rábatamási–Kapuvár II 3–0 (1–0). Gsz.: Nagy P. (2), Szarka.

Beled–Nagycenk 0–1 (0–0). Gsz.: Kiss M.

Szany–Rábaszentandrás 4–0 (1–0). Gsz.: Stróber B. (2), Nagy Sz., Budavári.

Rajczi Beton-Fertőszentmiklós–MET-NA-Veszkény 0–4 (0–3). Gsz.: Bolla (2), Varga Z., Pál.

A bajnokság állása

1. Szany 9 7 0 2 29 – 7 21

2. Rábatamási 9 6 1 2 20 – 10 19

3. SVSE 9 5 2 2 19 – 9 17

4. F.-szentmiklós 9 5 2 2 11 – 10 17

5. Veszkény 9 5 0 4 18 – 13 15

6. Petőháza 9 4 2 3 16 – 13 14

7. R.-szentandrás 9 4 2 3 12 – 14 14

8. Nagycenk 9 3 3 3 15 – 14 12

9. Répcementi 9 2 4 3 17 – 23 10

10. Beled 9 2 2 5 10 – 17 8

11. Kapuvár II 9 1 0 8 13 – 26 3

12. SFAC 9 1 0 8 9 – 33 3

Közel járt a húsz gólhoz az Ikrény és a Jánossomorja

Vármegyei III. o. Győri A csoport

Győrság–Felpéc 0–1 (0–1). Gsz.: Gerencsér.

Töltéstava–Tényő 2–4 (0–3). Gsz.: Tompa, Kálmán, ill. Orbán I. (3), Nagy S.

Gyarmat–Bakonyszentlászló 1–10 (1–4). Gsz.: Dór Zs., ill. Nyári D. (3), Kozma D. (2), Nyári B., Wagner, Jáger, Molnár, Wittmann.

Gyömöre–Epkor-Táp 2–5 (2–2). Gsz.: Szalai, Dömötör, ill. Petrovich (2), Samu, Pintér T., Pintér Cs.

Sokorópátka–Várlaja 2–2 (1–1). Gsz.: Szabó M. (2), ill. Tamási, Németh R.

Mindszentpuszta–Pér 1–4 (1–1). Gsz.: Horváth M., ill. Farkas P., Lakos, Samu, Molnár Cs.

A bajnokság állása

1. Táp 10 9 0 1 54 – 21 27

2. Felpéc 10 9 0 1 38 – 8 27

3. Tényő 10 8 1 1 50 – 16 25

4. Pér 10 7 0 3 40 – 21 21

5. B.-szentlászló 10 6 0 4 36 – 16 18

6. Csikvánd 9 5 2 2 42 – 16 17

7. Gyömöre 9 5 0 4 31 – 16 15

8. Töltéstava 10 4 1 5 28 – 29 13

9. Sokorópátka 9 3 1 5 34 – 30 10

10. Váralja 10 2 3 5 26 – 34 9

11. M.-szentpuszta 9 2 1 6 19 – 34 7

12. V.-varsány 9 0 2 7 11 – 50 2

13. Győrság 9 0 2 7 6 – 52 2

14. Gyarmat 10 0 1 9 7 – 79 1

15. Győrladamér* 0 0 0 0 0 – 0 0

*A Győrladamér visszalépett.

Vármegyei III. o. Győri B csoport

Rábacsécsény–Kóny 7–1 (2–1). Gsz.: Szilasi (4), Lengyel (2), Kovács B., ill. Berke.

Ikrény–Bágyogszovát 16–2 (7–1). Gsz.: Józsa (10), Czifrik (3), Hauzer (2), Bakos, ill. Szabó M. (2).

Nyúl–DAC II 2–0 (1–0). Gsz.: Varga M. (2).

Bajcs–Enese 2–1 (1–0). Gsz.: Szekeres, Gombos, ill. Véghelyi.

Győrújbarát II–Győri Cápák 3–0 (1–0). Gsz.: Czeiter, Győri, Kertész.

Rábapatona–Rábaszentmihály 3–2 (2–0). Gsz.: László, Csehi, Kertai, ill. Szeles, Bedő.

A Nagyszentjános–Pázmándfalu mérkőzés félbeszakadt.

A bajnokság állása

1. Rábapatona 9 7 1 1 26 – 12 22

2. Nyúl 9 7 0 2 58 – 9 21

3. Enese 9 7 0 2 56 – 9 21

4. R.-szentmihály 9 6 2 1 38 – 17 20

5. DAC II 9 6 0 3 32 – 15 18

6. Győrújbarát II 9 6 0 3 25 – 17 18

7. Pázmándfalu 8 4 1 3 14 – 16 13

8. N.-szentjános 8 4 0 4 39 – 20 12

9. Győri Cápák 9 3 1 5 28 – 20 10

10. Ikrény 9 2 2 5 30 – 38 8

11. Bajcs 9 2 2 5 16 – 31 8

12. Rábacsécsény 9 2 0 7 14 – 25 6

13. Kóny 9 1 1 7 15 – 52 4

14. Bágyogszovát 9 0 0 9 7 – 117 0

Vármegyei III. o. Mosonmagyaróvári csoport

Hotel Lajta Park–Dunaszeg II 2–2 (1–2). Gsz.: Pitkó, Kocsis, ill. Schofhauser, Kun.

Solar CT-Mecsér II–Károlyháza 0–6 (0–3). Gsz.: Angyal (2), Tamás, Cseh, Hálám, Pintér (öngól).

Győrsövényház–Győrzámoly 2–6 (1–1). Gsz.: Bagoly (2), ill. Ciuca (2), Pram, Szász, Jancsó, Vadász.

Kimle II–Dunasziget 2–5 (1–3). Gsz.: Molnár, Hamar, ill. Projkó (2), Kónyi, Papp, Marton.

Mosonszentmiklós II–MITE II 2–0 (2–0). Gsz.: Lakatos (2).

Darnózseli–Bezenye 1–2 (0–2). Gsz.: Revóczi, ill. Volek, Papp.

Jánossomorja–Mosonudvar 17–0 (8–0). Gsz.: Papp Zs. (4), Németh K. (4), Nagy B. (3), Tóth M. (2), Vági T. (2), Vig M., Németh Z.

Újrónafő–Püski 2–4 (1–1). Gsz.: Barta, Német M., ill. Ásványi R. (3), Czafik.

A bajnokság állása

1. Jánossomorja 11 8 1 2 55 – 9 25

2. M.-miklós II 11 8 1 2 37 – 21 25

3. Dunasziget 11 7 4 0 42 – 18 25

4. Bezenye 11 7 3 1 38 – 20 24

5. Károlyháza 11 7 1 3 59 – 17 22

6. Dunaszeg II 11 7 1 3 50 – 24 22

7. Darnózseli 11 5 2 4 25 – 20 17

8. H. Lajta Park 11 4 4 3 38 – 16 16

9. Mecsér II 11 4 2 5 36 – 36 14

10. Püski 11 4 1 6 21 – 34 13

11. Gy-sövényház 11 4 0 7 34 – 39 12

12. MITE II 11 4 0 7 20 – 46 12

13. Újrónafő 11 3 1 7 30 – 33 10

14. Győrzámoly 11 3 1 7 32 – 39 10

15. Kimle II 11 2 0 9 27 – 82 6

16. Mosonudvar 11 0 0 11 12 – 102 0

Vármegyei III. o. Csorna-Soproni csoport

Ágfalva–Fertőrákos 2–1 (1–1). Gsz.: Rozmán, Lipták, ill. Illés.

Rábakecöl–Fertőd 1–7 (0–2). Gsz.: Gere, ill. Herbszt (2), Brakszátor, Sebestyén, HIpságh, Szarka, Farkas G.

Markotabödöge–Mihályi 3–0 (2–0). Gsz.: Szabó L., Chapó, Varga D.

Harka–Osli 0–5 (0–2). Gsz.: Vörös Mike (3), Ács, Kiss K.

Farád–Csapod 3–2 (1–1). Gsz.: Buti (2), Iváncsics, ill. Kocsis, Gazdag.

Jobaháza–Egyed 3–4 (3–2). Gsz.: Farkas, Bognár, Kocsis, ill. Zsirai, Papp, Fekete, Luka.

Kisfalud–Vág 0–1 (0–1). Gsz.: Kovács D.

Himod–Egyházasfalu 3–3 (1–3). Gsz.: Wellner (2), Cseh, ill. Mészáros, Németh T., Toto.

A bajnokság állása

1. Osli 11 10 1 0 34 – 6 31

2. M.-bödöge 11 9 0 2 39 – 11 27

3. Farád 11 9 0 2 37 – 10 27

4. Fertőd 11 7 1 3 31 – 16 22

5. Jobaháza 11 7 0 4 35 – 24 21

6. Vág* 11 6 0 5 30 – 25 17

7. Egyed 11 5 2 4 18 – 23 17

8. Mihályi 11 4 1 6 16 – 21 13

9. Ágfalva 11 3 2 6 21 – 29 11

10. Fertőrákos 11 3 1 7 22 – 32 10

11. Csapod 11 3 1 7 27 – 39 10

12. Kisfalud 10 3 1 6 18 – 32 10

13. Himod 11 2 4 5 24 – 33 10

14. Harka 10 3 0 7 21 – 29 9

15. Rábakecöl 11 3 0 8 19 – 49 9

16. Egyházasfalu 11 1 4 6 15 – 28 7

*A Vágtól 1 pont levonva.

Vármegyei III. o. Soproni csoport

Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II–Zsira 0–2 (0–1). Gsz.: Szalai, Marton.

Sopronkövesd–Újkér 1–3 (0–1). Gsz.: Baán, ill. Csuka, Szűcs, Győrvári.

Répcevis–Iván 2–0 (0–0). Gsz.: Lukács M. (2).

Babót–Tercia-Fertőendréd 0–7 (0–3). Gsz.: Dunajski (2), Ősze, Kostevc, Pölöskei, Heiszenberger, Németh Á.

Balf–Sopronhorpács-Mészáros SE 1–3 (1–2). Gsz.: , ill. Horváth T., Takács J., Kretti Á.

Nagylózs–Lövő 2–2 (2–0). Gsz.: Németh P., Németh Cs., ill. Vitéz G. (2).

A bajnokság állása

1. Répcevis 8 8 0 0 27 – 6 24

2. Zsira 8 6 1 1 24 – 12 19

3. Fertőendréd 9 6 0 3 30 – 14 18

4. Nagylózs 8 5 1 2 29 – 10 16

5. F.-miklós II 8 4 1 3 17 – 12 13

6. S.-horpács 9 3 4 2 17 – 16 13

7. Újkér 8 4 0 4 15 – 21 12

8. Lövő 7 3 1 3 21 – 14 10

9. Iván 8 3 1 4 16 – 16 10

10. Balf 7 2 0 5 11 – 19 6

11. S.-kövesd 8 1 2 5 14 – 27 5

12. Pereszteg 8 1 1 6 11 – 27 4

13. Babót 8 0 0 8 2 – 40 0