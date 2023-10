Kapuvár–Győrújfalu 5–0 (3–0)

Kapuvár, 300 néző. V.: Szabó Z.

Kapuvár: Vass – Árbik (Horvátk K.), Horváth P., Bognár, Kapa Martin (Böcskör), Szabó T. (Póczik), Árki (Tar), Varga T., Kapa Márkó, Rózsavölgyi, Halász (Bleonit). Edző: Csermelyi Imre.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D., Kondákor, Németh (Farkas P.), J. Nagy (Lapincs), Szekeres (Varga L.), Torma, Nagy M., Farkas T., Takács (Jaczkó), Simay. Edző: Pozsonyi Márk.

Gsz.: Rózsavölgyi (4), Árbik.

Az első tíz perc tapogatózó játéka után beindult a hazai csapat gólgyártása, s ezek után már nem volt kérdéses a kapuvári győzelem. A hazai együttes tetszetős játékot mutatott be a mérkőzésen, a vendégcsapat szívós ellenállást mutatott az eredmény ellenére, hiszen rúgott két kapufát is. A Kapuvár saját nevelésű újoncot avatott Bleonit Kajdomqaj személyében, aki egy kapufával jelezte, hogy van helye a csapatban.

Jók: Rózsavölgyi, Varga T., Kapa Martin, ill. Tréger.

Csermelyi Imre: – Hosszú hetek sikertelensége után már nagyon nagy szükség volt egy győzelemre. Az elmúlt hetekkel ellentétben ezen a mérkőzésen jobb arányban használtuk ki helyzeteinket és a lehetőségeinket. Remélem, ez a tendencia folytatódni fog a jövőben is.

Pozsonyi Márk: – Az első tíz percet leszámítva sajnos nem tudtunk felnőni a hazai csapathoz, amely megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.