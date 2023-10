Nem kezdődött jól az osztályban újonc Caola SC Sopron szereplése a honi harmadosztály idei bajnokságában, a Bücs Zsolt irányította piros-fehérek rögtön az első fordulóban háromgólos vereséget szenvedtek a Kelen SC-től, ráadásul mindezt hazai környezetben. Igaz, egy döntetlent, majd egy egygólos vereséget követőn szép hazai sikereket ért el – 5–1-re a Haladás, majd 4–1-re a ZTE II ellen nyert a csapat –, idegenben nem tudott győzni a Sopron. Egészen a múlt hétvégéig, Felcsúton ugyanis 1–0-ra nyert a Bücs-legénység.

A vezetőedző szerint az amúgy kiegyenlített találkozón elsősorban azért győztek, mert sokkal jobban akarták a sikert.

„Megvolt a csapatban az a kicsi plusz, ami például a Balatonfüred ellen hiányzott. Csúsztak-másztak a srácok a sikerért, ezért is tudtunk győzni – emelte ki Bücs Zsolt. – Úgy gondolom, ez a győzelem kellő erőt adhat, hogy hasonló jó eredményeket érjünk el. Nagyon sűrű a mezőny, igazából csak egy csapat van nagyobb hátrányban, de így is nagyon észnél kell lennünk, hogy megtartsuk a pozíciónkat. Fontos lehet a következő hazai meccs a Gyirmót II ellen.”

Úgy fest, otthon sokkal magabiztosabb a soproni társaság.

„Valóban, s nyilván ebben a szurkolóink támogatása is közrejátszik, sokat számít. El is kél a segítség, hiszen pár játékoson kívül sokaknak ez az első idényük a harmadosztályban. Kezdjük felvenni az osztály ritmusát, s szeretnénk is megőrizni a csoportban a tagságunkat, de ehhez kell az a már említett plusz, határozottság, pici csibészség, amivel felül tudunk kerekedni az ellenfeleinken” – tette hozzá a rutinos szakvezető.