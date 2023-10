Ezúttal nem játékvezetőt ért atrocitás, s nem is játékosok estek egymásnak egy alacsonyabb osztályú focimeccsen, hanem egy labdarúgó „ugrott neki” a szurkolóknak múlt hétvégén.

Úgy tudjuk, a Károlyháza–Bezenye vármegyei III. osztályú bajnoki hajrájában a vendégek egyik játékosa kiszaladt a szurkolók közé és ott megütött egy idősebb nézőt. Elszabadultak az indulatok, szinte tömegverekedés lett az inzultusból.

A fegyelmi bizottság hét hónapra tiltotta el a labdarúgástól a nézőtérre kiszaladó – augusztusban egyébként már egy négymérkőzéses eltiltást kapó – játékost, aki így jövő május közepéig nem léphet pályára hivatalos mérkőzésen.

Az esettel kapcsolatban a futballista édesanyja a következőket nyilatkozta:

„A párommal a károlyházi szurkolókkal együtt néztük a meccset, semmi probléma nem volt, aztán nem messze tőlünk a hazai szurkolók elkezdték szidni a fiunkat. Erre rájuk szóltunk, hogy nyilván »ti sem örülnétek, ha szidnák a gyereketeket«. Erre odajött a »rendező úr«, hogy fogjuk be a szánkat, s takarodjunk. Szó szót követett, majd behúzott egyet a férjemnek, összetörte a szemüvegét, s hátulról négyen rátámadtak. A gyerekem ezt látva vagy hallva rohant ki és ütött, akit ért. Szerintem minden normális ember megvédi a szeretteit. A többi rendező aztán sűrű bocsánatkérés közepette kiszabadította a férjemet. A legszomorúbb ebben a történetben, hogy a gyerekem kap büntetést, pedig nem neki kellett volna.”

Az eseményekre a bezenyei és hazai klub elnöke is reagált:

„A mérkőzésen megtörtént sajnálatos esemény engem és a játékosokat is megdöbbentett. Az egyesületben eddig nem történt ilyen súlyos szabályszegés, és minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a jövőben se fordulhasson elő. Sajnos az esemény kialakulásában a vétkes játékos indulatain kívül közrejátszott a játékos családi szurkolótábora, valamint a károlyházi szurkolók is. Véleményem szerint amíg egy futballmérkőzésen szurkolók szócsatáznak, addig az nem jelenthet nagy problémát. Abban nem tudok állást foglalni, hogy a szóváltás hogy fajult tettlegességig, mert a pálya másik oldalán álltam. A fegyelmi bizottság határozatával szemben fellebbezést nem kívánunk benyújtani. Elnökként eddig is igyekeztem és a jövőben is törekedni fogok olyan csapatszellem kialakítására, ami megakadályozza a játékosok helytelen viselkedését” – fogalmazott Csák Krisztián.

„Mint klubvezető elhatárolódom attól, ami az oldalvonal mentén történt, viszont köszönöm a rendezőink gyors beavatkozását, mert akár nagyobb is lehetett volna a baj” – tette hozzá Fehér Gábor.