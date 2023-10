UNI Győr ETO HC–Lehel HC 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Győr, Magyar Kupa, 1. forduló, 145 néző. V.: Fényi, Árkovics, Gebei, Kövesi.

ETO HC: Kornakker – Vas M., Láday Á., Majoross, Nagy M., Makovics 1. Cs.: Mészáros (kapus), Fekete B., Csölle, Madácsi, Horváth R., Almási, Takács B., Láday B., Jábor, Kiss Á. (1), Lévai 1, Kiss M., Wenner, Sipák (1), Csata, Koczkás. Edző: Odnoga Mátyás.

Gsz.: Makovics (40.), Lévai (43.), ill. Karda (17.), Fedorin (33.), Borbát (46.), Popov (59.).

A 17. percben a győri nevelésű Karda talált be a kapuba (0–1), így a jászberényiek mehettek vezetéssel a szünetre. A második harmad első felében egymás után négy kiállítást is összeszedett a hazai gárda, de a tavalyi szezonhoz hasonlóan emberhátrányos védekezésre nem lehetett panasz. A 33. percben így is a Lehel tudta helyzetét gólra váltani, Fedorin volt eredményes. 0–2. Kevesebb mint egy perccel a szünet előtt Makovics bombázott lehetetlen szögből, korong most jó irányba pattant. 1–2. Az utolsó játékrészt nagy elánnal kezdték a győriek, ennek meg is lett az eredménye, Lévai Norbert tudott egyenlíteni a 43. percben. 2–2. Nem sokáig örülhettek a zöld-fehérek, pár perccel később egy jól megjátszott kontrából ismét a vendégeknél volt a vezetés Borbát révén. 2–3. Két perccel a lefújás előtt időt kért Odnoga Mátyás, a hazaiak megpróbálkoztak egy „üres kapus” felállással, de elveszítettük a korongot és Popov gurított a kapuba. 2–4.

A hat légióssal felálló Lehel HC megérdemelten nyert, így kedvezőbb helyzetből várhatja a jövő keddi, jászberényi visszavágót.

Az UNI Győr ETO HC szombaton 18.30 órakor Andersen Liga-mérkőzésen a Sportországi Cápák együttesét fogadja a Győri Jégsport Központban.