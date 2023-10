Megyei foci 50 perce

Hatodik helyen áll a tavalyi "csont" utolsó - Az új edző összekapta a Csanakot

Az elmúlt megyei I. osztályú bajnokságban – igaz, pontlevonásnak is köszönhetően – még utolsók voltak, a zárófordulóban már ki sem álltak a szebb napokat látott, korábban az NB III-ban is szereplő ménfőcsanakiak, akik végül – a kevesebb résztvevő miatt – maradhattak a vármegyei I. osztályban. Az új idényben új edzővel, szinte teljesen új kerettel ha nem is menetel, de jelentősen jobb teljesítményt produkál a gárda, amely 10 fordulót követően, négy győzelemmel és öt vereséggel a hatodik helyen áll jelenleg a tabellán.

Szeitz Tibor Szeitz Tibor

Az új edző, Nemes Ferenc szeretné egy komolyabb feladatokra is alkalmas csapat alapjait lerakni Ménfőcsanakon. Fotó: Járeb Jutka

A kék-fehérek legutóbb a jó erőkből álló, tavalyi bronzérmes Kapuvárt győzték le úgy, hogy az utolsó 20 percben emberhátrányban játszottak. Nem véletlen, hogy a csapat edzője, Nemes Ferenc elégedett volt a látottakkal. „Nagyképűség lenne, ha azt mondanám, hogy hoztuk a kötelezőt. De hazai pályán elvárt és kötelező, hogy az utolsó percig harcoljunk. Ezt tettük, szóval hoztuk a kötelezőt” – nyilatkozta meccs után a fiatal tréner. „Győr-Moson-Sopronban rengeteg helyen futballoztam, a legfontosabb állomásai pályafutásomnak Győrzámoly és Ikrény voltak. Bajcson, a megye kettőben bajnokságot nyertünk a csapattal. Ahol élek, Győrzámolyon az ificsapatnál kezdtem el edzősködni, s ott lettem először felnőttegyüttes edzője is. Ezután Pérre hívtak, ahol a megyei harmadosztályban egy év alatt bajnokok lettünk. Aztán következett Kajárpéc, ahol a nulláról kellett egy teljesen új csapatot építeni. Azt gondolom, sikerült, hiszen az ott töltött időszak alatt sok szép eredményt értünk el, a legnagyobb siker a bajnoki ezüstérem kiharcolása volt. Öt év után váltottam, amikor is nemrég Ménfőcsanakra hívtak” – foglalta össze pályafutását Nemes Ferenc, akit a győri csapatnál sem várt egyszerű feladat. „Három-négy fiatal játékoson kívül senki nem maradt Csanakon, s számolni kellett a klub elmúlt időszakban nyújtott gyengébb szereplése, anyagi helyzete miatti negatív megítélésekkel is. A klubvezetéstől garanciát kértem és kaptam. Óriási segítség volt például, hogy az elnökkel, Turbék Istvánnal együtt kerestünk fel s győztünk meg leendő játékosokat. Össze kellett csiszolódni, s mára összeállt egy olyan keret, amely szívvel-lélekkel tud küzdeni, aminek az a kulcsa, hogy már rendezettek a viszonyok a klubban.”

A cél egy komolyabb feladatokra is alkalmas csapat alapjainak a lerakása. „Még több nehéz meccs vár ránk – többek között a most hétvégi, bajnokaspiráns Mezőörs elleni is –, s tisztában vagyunk vele, hogy lesznek csapatok, amelyek még megelőznek bennünket, de bízom benne, az idény végén valahol a nyolcadik hely környékén tudjuk befejezni a bajnokságot, hogy aztán innen is továbbléphessünk.”

