SERCO UNI Győr–ZVVZ USK Praha 64–83 (13–21, 22–21, 17–20, 12–21)

Győr, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 3. forduló, 700 néző. V.: Yalman (török), Stan (román), Ciopanosz (görög).

SERCO UNI Győr: Slocum 5/3, Dombai 5, BACH 7/3, Goree 8, ANIGWE 27/9. Cs.: Ruff-Nagy D. 4, Török Á. 5/3, Gyöngyösi 3/3. Edző: Cziczás László.

ZVVZ USK Praha: CAZORLA 15/3, VYORALOVÁ 16/6, Conde 8, VORACKOVÁ 13/3, MAGBEGOR 21/6. Cs.: Andelová 8/6, Sipová, Hof 2. Edző: Natalia Hejková.

Dubei Debóra visszatért a győri csapatba – pályára végül nem lépett –, Diamond Miller viszont a vasárnapi bajnoki után ezt a találkozót is kihagyta kisebb sérülése miatt.

Az első negyedben 7–4 után egy 12–0-ás rohammal elléptek a vendégek. Anigwe törte meg a kosárcsendet győri oldalon, ami egy 6–0-ás roham kezdetét jelentette (8. perc: 13–16). A negyed hajrájában egy 5–0-ás cseh futással megint nőtt a hazai hátrány, tíz perc játék után 21–13 volt a vendégek javára.

A második szakasz Török hármasával kezdődött, majd Bach találatával már csak egy pont mínuszban volt az UNI Győr (24–25). Folyamatosan üldözte a riválist a győri gárda, mely a félidő vége előtt nem sokkal két pontra felzárkózott (35–37), de a nagyszünetre megint kinyílt egy kicsit az olló (35–42).

A második félidőben az öltözőben maradtak a zöld-fehérek, a Praha 8–1-gyel nyitott (36–50), időt is kellett kérnie Cziczás Lászlónak. Az egyperces szünet után a vendégek folytatták a pontgyártást. Goree a 4. perc végén szerezte a szakasz első győri akciókosarát (38–54), ez volt a klub történetének 50.000. pontja. Anigwe és Gyöngyösi hármasa adott némi reménysugarat a hazaiaknak, hogy közelebb tudnak jönni (46–56). A különbség a zárófelvonásra is megmaradt (52–62).

Ebben 5–0-val nyitották a csehek, Anigwe triplával válaszolt. Nem nagyon tudtak hibázni a vendégek, így őrizték az előnyt. A végén már minden mindegy alapon nagyobb lett a két csapat közötti távolság. A győri csapat ugyan mindent megpróbált, de ezúttal fejet kellett hajtania a jóval nagyobb Euroliga-tapasztalattal rendelkező prágai csapat előtt.

Cziczás László: – Megérdemelten nyertek a prágaiak, nekik is volt hiányzójuk, de nekünk talán még jobban hiányoztak a kulcsembereink. Amíg bírtuk erővel, mentünk az ellenfél után, kár, hogy a végére ekkora lett a különbség. A túloldalon sokkal rutinosabb játékosok vannak, a stáb is harcedzett. Megyünk tovább, bízunk benne, előbb-utóbb meglesz az első győzelem, de továbbra is leginkább arra használjuk az Euroligát, hogy a bajnokság legfontosabb szakaszára érjünk el arra szintre, hogy megnyerjük azokat a meccseket, amelyeket kell.