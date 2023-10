A Margret Kratz szövetségi kapitány vezette válogatottunk a sorozat első mérkőzésén Albániában 1–1-es döntetlent játszott, második mérkőzésén Írország ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pedig 4–0-s vereséget szenvedett. Az északírek Írország ellen 3–0-s vereséget szenvedtek, Albánia ellen viszont 1–0-ra győztek.

A magyar stáb is bizakodó. Fotó: mlsz.hu

„Egyik meccsünk sem lesz könnyű ebben a sorozatban, erős riválisaink vannak. Sokat javult a védekezésünk az elmúlt két évben, szervezetten futballozunk és támadásban is sokat fejlődtünk. Bízom a csapatban, van potenciál a válogatottunkban – nyilatkozta korábban a szövetségi kapitány, aki az írek elleni 0–4 után megvédte a csapatát. – Kívülről nem nézett ki jól, amit láttunk, hiszen négygólos vereséggel zártunk, a második félidőben is azért tudtunk valamivel jobb teljesítményt nyújtani, mert ellenfelünk sokat cserélt. Hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan voltak betegek, ugyanis Albániában összeszedtünk egy vírust, emiatt nyolc játékosunk nem volt teljesen egészséges. Többen nem is tudtak részt venni a mérkőzésen és lehet, hogy ugyanez a vírus másokban is ott bujkál. Azt gondolom, hogy ehhez képest azért helytálltunk, nem szeretnék szemrehányást tenni a játékosoknak, inkább pozitívan tekintek a jövőbe, hiszen ezt megelőzően öt mérkőzésen nem kaptunk ki, négy győzelem mellett egy döntetlent játszottunk. Sajnos nem játszottunk a valós tudásunknak megfelelően, és egyértelmű volt, hogy Írország jobb csapat nálunk.”

Ezzel együtt, vagy éppen emiatt, az előző kerethez képest történt egy-két változás: Németh Loretta, Siber Glória, Öreg Cintia és Csányi Diána ezúttal nem kapott meghívást, míg Zágor Bernadett, Pusztai Sára, valamint Csiszár Henrietta bekerült a csapatba, csakúgy, mint az albánok ellen megsérült, így a második NL-mérkőzésről távol maradt Németh Diána is.

Rácz Zsófia, aki játékosként utolsó szezonjában még megnyerte a Simple Női Magyar Kupát az ETO-val, s a válogatottban összesen 113 alkalommal szerepelt, tavaly augusztusban mint pályaedző debütált a nemzeti csapatnál.

„Hétfő óta van együtt a csapat, minden játékoson látszik a bizonyítási vágy. Külön öröm, hogy meghatározó játékosok csatlakoztak újra a kerethez. Kielemeztük az északírek játékát, tisztában vagyunk vele, mire képesek. Egy jó, kiegyensúlyozott meccsre számítok, és bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Az, hogy Győrben van a meccs, külön öröm, hisz itt születtem, sok szép emlékem van erről a városról. A gyirmóti stadionhoz is sok jó emlékem fűződik, ha csak arra gondolok, hogy játékosként és edzőként is legtöbbször győztes meccsen vehettem itt részt, amiket családtagjaim és barátaim a lelátóról tekinthettek meg” – mondta a pénteki találkozóval kapcsolatban Rácz Zsófia.

Süléék (10) Gyirmóton javítanának a mérlegen. Fotó: mlsz.hu



A magyar válogatott kerete, kapusok: Pongrácz Ágnes (Puskás Akadémia FC), Szőcs Réka (Budaörs SC), Terestyényi Anna (Fehérvár FC). Védők: Kovács Laura (ETO FC Győr), Nagy Fanni (ETO FC Győr), Németh Diána (FTC-Telekom), Németh Hanna (SV Werder Bremen), Palakovics Laura (Puskás Akadémia FC), Savanya Csilla (ETO FC Győr), Turányi Lilla (FC Bayer 04 Leverkusen), Vida Boglárka (ETO FC Győr). Középpályások: Csiszár Henrietta (FC Internazio­nale Milano), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Nagy Virág (U. S. Sassuolo), Papp Luca (FTC-Telekom), Süle Dóra (ETO FC Győr), Szabó Viktória (FTC-Telekom), Vachter Fanni (ETO FC Győr), Zeller Dóra (1. FC Köln). Támadók: Kaján Zsanett (AFC Fiorentina), Pápai Emőke (Grasshopper Club Zürich), Pusztai Sára (FTC-Telekom), Zágor Bernadett (MTK Budapest).