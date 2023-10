Negyvenegy egyesület százharminckét dzsúdósa vett részt az idei országos bajnokságon, amelyet Zalaegerszegen rendeztek meg.

A sportág legjobbjai közül egyedül Ungvári Attila (GYAC) volt kénytelen kihagyni az egerszegi ob-t, de olimpiai aspiránsaink közül akadtak, akik ezúttal nem fogyasztottak, magasabb súlykategóriában léptek tatamira.

Közülük érdekes lett Tóth Krisztián története: az MTK Budapest olimpiai bronzérmes klasszisa fejébe vette, hogy ő lesz az első magyar judós, aki négy súlycsoportban is felnőtt magyar bajnoki címet tudott szerezni, ennek érdekében még „áldozatokat” is kellett hoznia, a zuhanyhíradó szerint négy liter vizet ivott meg a mérlegelésre készülődve, hogy „átessen” a száz kilós súlyhatáron. Ő ugyanis a nehézsúlyúak közé mérlegelt be Zalaegerszegen. Mégis hiba csúszott a számításba, a már hétszeres felnőtt magyar bajnok Tóth Krisztián ugyanis rosszul emlékezett, 2011 és 2015 között a 90, 2018-ban és tavaly pedig a 100 kilogrammosok között lett ő a hazai legjobb, annak idején a 81 kilósok között nem sikerült aranyérmet szereznie – ezzel ő is szembesült a rajt előtt. Így vagy úgy, a sorsolás már elkészült, az ellenfelek már várták, hogy az ikonikus judóssal összemérhessék erejüket.

Az elődöntőben a súlycsoport magyar olimpiai reménységével, a SZESE színeit képviselő Sipőcz Richárddal csapott össze, és bár a súlykülönbség a győri versenyző felé billegette a mérleg nyelvét, a rutin vissza tudta azt billenteni. A hosszabbításba hajló párharc végül Tóth Krisztián dobásával ért véget, így Sipőcz végül bronzérmes lett.

Ugyancsak bronzérmes lett 66 kg-ban Vida András (Győri AC), míg a 78 kg-ban induló Farkas Szilvia (Győri AC) a dobogó második fokára állt fel.

Ötödik lett +100 kg-ban Cserkaszov Mihály (Győri AC) és Kőhalmi Zoltán (Széchenyi Egyetem SE). Hetedik helyen zárt 100 kg-ban Olasz Attila (Széchenyi Egyetem SE)

Női 48 kg-ban Erdélyi Réka (Széchenyi Egyetem SE) negyedik helyezést ért el.