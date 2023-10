A Sprint Futóklub legutóbb október 8-án rendezte meg Őszbúcsúztató Futását Tatán, az Öreg-tó partján a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség közreműködésével. „A szép környezetbe szívesen jönnek a futók, de a nagy szél nem kedvezett a résztvevőknek. A tatai egyedi befutóérem viszont mindenkinek szép emléket jelentett, még akkor is, ha kicsit fáradtan értek be a célba” – tudtuk meg Lamatsch Jánostól, a Sprint Futóklub elnökétől, az amatőr futóverseny szervezőjétől.

A 7 és a 14 kilométeres mezőny közösen rajtolt a tókerülő futáson.

A három különböző távon közel 200-an álltak rajthoz. A 200 métert 24 gyerek teljesítette. A 7 és a 14 kilométert 110-en, illetve 51-en választották. A 7 kilométert gyaloglásban is lehetett teljesíteni. A rendezők örömére 26 felvidéki és egy osztrák futó is rajthoz állt. A szervezők egyéni ajándékokkal kedveskedtek a legjobbaknak és tortákkal ünnepelték azokat, akik októberben születtek. A 70 éven felülieket oklevéllel köszöntötték. A futók szerint a kimondottan családias eseményt 2024-ben is feltétlenül meg kell rendezni!

A támogatásért köszönet a tatabányai Stop cukrászdának, valamint Vadóc Lászlónak és Karácsonyi Erzsébetnek.

A legközelebbi Sprint Futás a Samu Kupa lesz Vértesszőlősön november 11-én. Reggel kilenc órakor az 5,2 kilométeres táv, 11 órakor a 10,6 kilométeres mezőny startol el a sportcsarnok elől.

Eredmények 7 kilométer, nők: 1. Balogh Barbara (Tata), 2. Barta Csilla (Tatabánya), 3. Lelovics Nóra (Almásfüzitő). Abszolút férfi győztes: 1. Holczhei Dávid (Felvidék), 2. Szilágyi Botond (Esztergom), 3. Cop Damian (TSC Geotech). 14 km, nők: 1. Pidl Renáta (Nagybajcs), 2. Dallmann Dóra (Sanyoszistálló), 3. Sramková Martina (Felvidék). Férfiak: 1. Szkridon Gellért (Budapest), 2. Nagy Vilmos (Baj), 3. Horváth Bence (Mezőörs).

A legjobb sprintes futó Oláh Richárd (Sprint Tatabánya). A legjobb külföldi versenyzők Sramková Martina, Király Mátyás és Nagy Fernando. A legsportosabb család Turbuk István és családja (Tatabánya). A legidősebb versenyző a tatabányai Bozó Pál volt, aki 85 évesen 14 kilométert futott.