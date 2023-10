1. Elődöntő a hazai pálya előnyével

1999. 04. 14.

DVSC-Epona-Győri ETO 2-1 (2-1)

Debrecen, 6000 néző. V.: Hanyecz.

DVSC: Téglási - Gojan - Bodnár, Sándor, Pető – Dombi (Siklósi, 67.), Böőr, Kovács N., Szatmári (Csehi Z., 86.) - Ilea, Sabo (Bagoly, 90.). Vezetőedző: Garamvölgyi Lajos.

ETO: Molnár - Korsós, Lakos, Stark (Bognár, 64.) - Zahorán (Szarvas, 33.), Csiszár, Somogyi, Salagean - Baumgartner, Balla, Vayer. Vezetőedző: Reszeli Soós István.

Gsz.: Dombi (7.), Sabo (24.), ill. Korsós Gy. (18.).

A Magyar Kupa döntőjébe jutás volt a tét. A korábbi két szezon egymás elleni bajnoki eredményei alapjána győriek készülhettek nyugodtabban az elődöntőre. Amióta Reszeli Soós István volt a zöld-fehérek mestere, Lakosék háromszor győztek - ebből kétszer éppen idegenben -, egyszer pedig döntetlenre végeztek. A kupameccs előtti NB I-es forduló viszont kevés jót sejtetett az ETO számára, a Loki ugyanis 6-1-re kiütötte a Ferencvárost.

Tény, hogy bomba formában vannak a hazaiak, de azt is figyelembe kell venni, hogy minden meccs más - mondta a Kisalföldnek annak idején Reszeli Soós István. - A célunk egyértelműen a továbbjutás, és ezt háromféleképpen érhetjük el. Érzésem szerint ahhoz, hogy a rendes játékidőben elérjük célunkat, legalább két gólt kell szereznünk. A hosszabbításban sok minden történhet, itt nagy szerepük lehet a fizikai és a lelki tényezőknek, amiben szerintem nagyon jól állunk. Az esetleges tizenegyespárbajban aztán már tényleg csak az idegek és a szerencse dönt.

A Loki ott folytatta, ahol hét végén abbahagyta. A heves hazai rohamok már az ötödik percben góllá értek, s a Debrecen a vezetés után is tovább támadott: előbb Böőr lőtt nagy helyzetben kapu fölé, majd Hea tévesztett célt. Éppen ezért hatott meglepetésként, hogy az első negyedóra végén egyenlített az ETO. A vendégek öröme csupán hét percig tartott, ekkor, Molnár hibáját kihasználva, Sabo révén visszavette a vezetést a DVSC. Fél óra után Reszeli mester cserélt, Zahorán helyett Szarvast küldte be a támadósorba, míg a középpálya jobb oldalára Baumgartner húzódott vissza. Mindez a félidő hátralévő részében alapvető változást már nem hozott. A folytatásban a győriek jobban „csipkedték” magukat, helyzeteik azonban a hazaiaknak voltak. Kétszer is csak a kapufa segített a zöld-fehéreken. A mérkőzés ezen szakasza remek játékot hozott, ekkor igazából egyik kapus sem nézhette nyugodtan a találkozót. Az utolsó húsz perc a győrieké volt, a Debrecen csak ritkán lépte át saját térfelét. A mezőnyfölényét viszont nem tudta gólra váltani az ETO, így vereséggel vonult le a pályáról.

Csiszár Ákost a debreceni Pető Zoltán megpróbálja szerelni. MTI FOTO

Garamvölgyi Lajos: - Bár nem játszottunk olyan jól, mint az FTC ellen, de most nem a szép játék, hanem a győzelem volt a célunk. Ezt sikerült is elérnünk.

Reszeli Soós István: - A hazai pálya túl nagy előnynek bizonyult. A meccs elején megadtuk azt a pszichés esélyt ellenfelünknek, amit nem szabadott volna. A második félidőben feljöttünk, akár ki is egyenlíthettünk volna, de a végső fázisban a szerencse elpártolt tőlünk. Mostantól teljes erőnkkel a bajnokságra kell koncentrálnunk.

2. Bajnokavatás után vereség a döntőben

2013. 05. 22.

DVSC-TEVA-Győri ETO 2-1 (0-1)

Bozsik Stadion, 5570 néző. V.: Kassai.

DVSC: Verpecz - Bernáth, Máté, Mészáros, Korhut - Bódi, Ramos, Czvitkovics (Bouadla, 81.), Ferenczi (Szécsi, 68.) - Kulcsár T. (Stolibe, 40.), Coulibaly. Vezetőedző: Kondás Elemér.

ETO: Molnár – Svec, Lipták (Djordjevic, 81.), Takács, Völgyi – Kamber – Pátkai, Trajkovic (Dudás, 62.) – Varga R. (Kronaveter, 32.), Kink, Andric. Vezetőedző: Pintér Attila.

Gsz.: Coulibaly (51., 86.), ill. Andric (17.).

Tíz nappal a bajnokavatás után kellett pályára lépnie az ETO-nak a kupa fináléjában.

Szerintem van hely a buszon, hogy hazahozzuk a kupát, mindent el fogunk követni azért, hogy ez így legyen - fogalmazott a meccs előtt Pintér Attila vezetőedző. - Ennek a klubnak az életében ez nagyon nagy dolog lenne, hiszen soha nem sikerült ugyanabban az évben a duplázás. Én azt gondolom, ennél nagyobb motiváció nem kell, ezt mindenki fel is tudja mérni. Ezúton kérem valamennyi szimpatizánsunkat és szurkolónkat, hogy aki csak teheti, jöjjön el a kupadöntőre és segítse a csapatot, mert csak közösen tudunk győzni. Minden buzdításra szükségünk van, hogy megnyerjük a kupát!

Kellemes időben és nagyszerű hangulatban kezdődött a Magyar Kupa döntője. A mérkőzés elején, ahogy mondani szokták, amolyan tapogatózó játékot láthattak a nézők. Ebben az időszakban elég sok volt a hiba mindkét oldalon védekezésben, az első igazán szép támadásból aztán az ETO megszerezte a vezetést, Nemanja Andric nagyszerű szóló után talált a debreceni kapuba. A villámgyors szerb szélsőt később sem nagyon tudták tartani, végig jól játszott az első félidőben. Nagyobb helyzetek inkább az ETO előtt adódtak, a Loki elsősorban Coulibaly révén próbált veszélyeztetni, de kevés sikerrel tette mindezt.

Az első játékrész sajnálatos eseménye volt, hogy a győriek újdonsült válogatott kerettag szélsője, Varga Roland combhúzódást szenvedett és le is kellett cserélni. Szünet után nagy rohamokkal kezdett a hátrányban lévő Debrecen, az erőfeszítéseit gyors siker koronázta, egy győri védelmi hiba után Coulibaly kiegyenlített. Ezt követően nagy küzdelmet és kiegyenlített játékot láthattak a nézők, amelyben a debreceniek voltak veszélyesebbek a kapura. A mérkőzés hajrájában a másik győri válogatott játékos, Lipták Zoltán is megsérült és hiányát nem bírta el a győri védelem. A Debrecen Coulibaly révén megszerezte a második és egyben kupagyőzelmet jelentő találatot.

A Győri ETO története során 8. alkalommal jutott a Magyar Kupafináléjába, ám az ötödik sikert és fennállása óta először a duplázást nem sikerült elérnie.

Az ETO kezdőcsapata a döntőben.

Kondás Elemér: - Először is gratulálok az ETO-nak a bajnoki címéhez. Megérdemelten szerezte meg. Úgy érzem, egy remek, igazi kupamérkőzést játszottunk. Az elején mi hibáztunk és ebből kaptuk a gólt. A szünetben arra hívtam fel a játékosok figyelmét, hogy játsszanak bátrabban, többet kockáztassanak. A második félidőben nagy akarással, igazi csapatként futballoztunk és ennek köszönhettük a győzelmet. Egy kiváló csapatot győztünk le.

Pintér Attila: - Gratulálok a Debrecennek. Két olyan hibát vétettünk, amelyet ilyen tétmérkőzésen nem szabad, ők ezt kihasználták és ezzel hazavihették a kupát. Azt hiszem, a közönség jó mérkőzést láthatott. Varga Roland izomsérülést szenvedett, Lipták Zoltán pedig jelezte, hogy izomfáradtság miatt nem tudja folytatni a játékot. Ezért kellett őket lecserélnem.

3. Hatalmas bravúr: az NB III-as ETO legyőzte az NB I-es Lokit

2016. 09. 14. 6. forduló

ETO FC Győr–DVSC-Teva 1–0 (0–0)

Győr, 1100 néző. V.: Kovács G.

ETO: Horváth D. – Szabó B., Vadász, Gyagya, Nagy J., Kiliti – Szalai Á., Pongrácz, Illés (Magasföldi, 46.) – Rácz (Lázár, 77.), Kabát (Szabó L., 46.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

DVSC: Danilovic - Nagy Z.,Brkovic, Szilvási, Völgyi (Horváth Zs., 56.) - Holman, Tőzsér, Szakály (Djelmic, 71.) - Könyves (Bobko, 56.), Takács, Ferenczi. Vezetőedző: Leonel Pontes.

Gsz.: Magasföldi (47.).

Magasföldi József

A kupa 6. fordulójában első labda érintéséből gólt szerzett Magasföldi József, a 47. percben Szabó Lukas bal oldali beadását követően talált közelről a kapuba, amivel megszerezték a vezetést a hazaiak. A 64. percben Szabó Lukas növelhette volna az ETO előnyét, de 18 méterről leadott lövése a bal kapufát találta el.

Kiegyenlített első játékrészt követően a második félidő elején előnyhöz jutott az ETO, amit hősiesen meg is őrzött a találkozó végéig. A szurkolók vastapssal köszönték meg a szívvel-lélekkel megvívott kupacsatát.

Bekő Balázs korábbi eltiltását töltötte - diósgyőri edzősködése idején egy kupameccses eltiltást kapott -, helyette Tuifel Péter megbízott edző meccselt: – Örülök, hogy sikerült meglepetést okoznunk. Fontos volt, hogy játékosaink végig hittek a sikerben, és ezt a pályán meg is mutatták.

Leonel Pontes: – Az ETO kihasználta a helyzetét, amely után szenvedéllyel védte az eredményt. Nem is érdemeltünk volna győzelmet, mert játékosaink megfelelő hozzáállása csak a második félidőben mutatkozott meg.

Tudtuk, hogy mivel egy mérkőzésről van szó, ezen minden megtörténhet – nyilatkozott másnap Bekő Balázs. – Olyan dolgokat kértem a játékosoktól, amilyeneket meg is valósítottak a pályán: taktikai fegyelem, alázat, szív és lélek. Ezek mellett mertünk játszani is, ezért értünk el sikert. A szünetben végrehajtott cserék eltervezett változtatások voltak, hiszen tudtuk, hogy Kabát Peti egyelőre ennyit bír, Illés Dávid pedig háromhetes sérülés után tért vissza. Örülök, hogy Szabó Lukas és Magasföldi gyorsan éltek a lehetőséggel.

Az ETO-szimpatizánsok önbecsülésének sokat jelentett a Loki elleni siker.

„Mindenkinek nagyon jót tett ez a győzelem, még jobban összekovácsolja a csapatot, a klubot és a szurkolótábort. Ennek ellenére a földön kell maradnunk, nekünk a bajnoki cím megszerzése a fő célunk. Anélkül a jó kupaszereplés nem sokat ér" – említette végül Bekő Balázs.

4. Balszerencsés búcsú a hosszabbításban

2023. 02. 08.

ETO FC Győr (NB II)–Debreceni VSC 1–2 (0–1, 1–1, 1–2) – hosszabbítás után

Győr, ETO Park, 600 néző. Vezette: Derdák.

ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Keresztes (Fodor, 106.), Csontos – Toma – Szendrei, Vitális (Szabó T., 106.), Tuboly (Vingler, 84.), Kiss Bence (Babati, 69.), Szendrei (Borsos, 69.) – Morínigo (Priskin, 75.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

DVSC: Megyeri – Kusnyir, Romancsuk (Deslandes, 112.), Lagator, Ferenczi – Bévárdi (Szécsi, 63.), Varga J., Dzsudzsák (Loncar, 84.), Baráth P. (Manrique, 39.), Bódi (Sós, 63.) – Mance (Dorian Babunszki, 84.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevic.

Gólszerző: Csinger (90+3.), ill. Mance (45.), Loncar (105+1.).

Kiállítva: Babati (90.).

A gyõri Szendrei Ákos (b) és a debreceni Manrique Diaz Christian (j) csatája.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Az ETO játékosai már a mérkőzés elején értésükre adták a vendégeknek, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megnehezítsék a dolgukat, vagy akár meglepetésre le is győzzék őket. Vitális mindjárt a 4. percben célba vette Megyeri kapuját, és nem is volt sok híja a gólnak. Sorban követték egymást a helyzetek hol az egyik, hol a másik oldalon – az első nagyobb védést Megyerinek kellett bemutatnia Szendrei szabadrúgása után. Keresztes szöglet után lőtt, Megyeri ekkor is résen volt. Az első félidő utolsó percében aztán megszületett a meccs első gólja: Dzsudzsák beadásából Bódi odafejelte a labdát Mancének, ő pedig szép gólt lőtt.

A második félidő is hasonló volt az elsőhöz: bár a debreceniek játszottak fölényben, volt olyan időszaka a meccsnek, amikor az ETO tartotta nyomás alatt a vendégek kapuját. Úgy tűnt, hogy Babati 90. percben történő kiállítása megpecsételi a győriek sorsát, ám a fiatal hazai védők másképp gondolták. Ahogy az első félidő végén a Loki, úgy a második játékrész lefújása előtt az ETO is betalált, Keresztes fejese után Csinger lőtt a kapuba, hosszabbításra mentve a meccset.

A ráadás első felében inkább óvatos játék folyt, ám a félidő végi sípszó előtt ismét gól esett. Dorian Babunszki fejjel adott gólpasszt, a találatot Loncar jegyezte. Csinger lábában kétszer is ott volt gól a hosszabbítás második félidejében, az ETO védője (és egyben csapatkapitánya) azonban nem tudott újra eredményes lenni.

Érdekesség, hogy mindhárom találat valamelyik félidő végén esett, és mindháromnál fejjel adták a gólpasszt.

Tímár Krisztián a lefújás után:

A csapat a szebbik arcát mutatta, hasonló mentalitással előrébb állnánk az NB II-ben is. Sikerült eltüntetni az osztálykülönbséget, miután óriási szívvel küzdöttek a játékosaim, de ettől kezdve ezt kell alapvetőnek tekinteni.

Szrdjan Blagojevic: – Ellenfelünk ki is ejthetett volna bennünket... A hideg idő és a jeges pálya is nehezítette a játékot, az utolsó pillanatban elért gólért pedig dicséret illeti a bátor győri csapatot, amely ellen nem kis nehézségek árán sikerült megszereznünk a győztes gólt.

A két csapatból néhányan ott lehetnek a pályán kedden is, érdekesség, hogy Tuboly Máté már a Debrecen mezében.