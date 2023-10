A cseheknél több ismerős is van, ugyanis edzőjük, Natalia Hejková korábban Sopronban is dolgozott, a játékoskeretben pedig az egykori szekszárdi Teja Oblak, valamint az új igazolás, a tavaly a Sopron Basketet erősítő Ezi Magbegor szerepel.

A prágai alakulat a bajnokságban a győrihez hasonlóan háromból három meccset nyert meg, a nemzetközi kupában viszont egy győzelem és egy vereség a mérlege. Legutóbb a lengyel Polkowice otthonában maradt alul, igaz, voltak hiányzói az együttesnek, mindössze nyolc játékost „forgatott” a rutinos Natalia Hejková, aki vezette már végső sikerre az USK Prahát az Euroligában.

A győri csapat a hétvégén újabb bajnokit nyert meg: a BKG Prima Szigetszentmiklós otthonában tartalékos felállásban – Dubei Debórát, Cyesha Goree-t és Diamond Millert nélkülözve – győzött döcögős első félidő után végül magabiztosan (88–66). Az Euroligában azonban még nyeretlenek a zöld-fehérek, ezen szeretnének változtatni szerda este.

Cziczás László, a zöld-fehérek vezetőedzője is ennek szellemében nyilatkozott: „Nagyon szeretnénk megszerezni az első győzelmünket az Euroligában. Természetesen tisztában vagyunk azzal, kivel játszunk szerdán. A mi házunk táján nem minden rózsás éppen, ettől függetlenül az európai porondon játszott mérkőzéseinket továbbra is tapasztalatszerzésre szeretnénk felhasználni a magyar bajnoki küzdelmekre. Elsődleges célunk, hogy fejlődjünk, mint csapat, illetve egyénileg is minden játékosunkat szeretnénk fejleszteni. Ezen van a fő hangsúly most, de azért nagyon vágyunk már egy Euroliga-győzelemre.”

A magyar válogatott Cyesha Goree is bizakodó: „Első Euroliga-győzelmünket üldözzük. Nagyon fontos lenne, hogy megverjük a cseheket hazai pályán. A Prága nagyon jó csapat, tapasztalt játékosokkal. Nem tudjuk, milyen kerettel érkeznek, hiszen pár meghatározó játékosuk kihagyta a Polkowice elleni találkozót az előző fordulóban. Számunkra az lesz a legfontosabb, hogy saját játékunkat játsszuk és visszatérjünk a megszokott agresszivitásunkhoz. Nyomást kell helyezni rájuk és előnyt szerezni a hazai pályából. Nekünk kell diktálni a tempót, de azt is éreznünk kell, mikor kell lassítani a játékot.”