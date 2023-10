„Az augusztusi nagy sikerű kismegyeri családi nap után, ahol mintegy kétszázötvenezer forintot sikerült beteg gyerekeknek összegyűjtenünk, gondoltunk arra, hogy összekötve a szórakozást a hasznossal, folytathatnánk a jótékonykodást. Ezért is szerveztük meg a kismegyeri Szobor-réten a most szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő Oktoberfestet, illetve a hozzá kapcsolódó licitet, ahol Győrhöz kötődő, illetve országos és nemzetközi szinten is elismert kiváló magyar sportolók mezei- re, relikviáira lehet ajánlatot tenni. A fesztivál teljes bevételét – a programhoz csatlakozó kézművesek, árusok is felajánlották bevételük minimum öt százalékát –, illetve a licitből összejött összeget – ami várhatóan egy- és kétmillió forint között lesz – ezúttal is a győri kórház gyermekintenzív osztályának ajánljuk fel, hogy egy csecsemők ellátására is alkalmas lélegeztetőgépet vehessenek” – árulta el Szenftner László, az egyik szervező, ismert győri autószerelő, aki nem mellesleg az ETO futballcsapatának régi, fanatikus szurkolója, így nem csoda, hogy a relikviák között több is a zöld-fehérekhez kapcsolódik.

Ezekre a licit.gyermekintenziv.hu internetes oldalon lehet még licitálni.

„A magyar válogatott meze volt a sorban az első relikvia, amit kérésemre a válogatott futballista Lang Ádám ajánlott fel, s személyesen majd a volt kiváló labdarúgó, Hámori Ferenc hoz el. A volt ETO-játékos aláíratta válogatottbeli társaival is a mezt, így azon már ott van a nemrég Liverpoolba igazoló Szoboszlai Dominik, valamint a most már magyar állampolgár szövetségi kapitány, Marco Rossi aláírása is. Szinte ezzel egy időben kaptam meg az ETO mostani csapata által aláírt labdát, ami akkor lesz igazán értékes, ha a szerencsére nagyszerűen menetelő gárda visszajut az élvonalba. Az ismert menedzser, Vörösbaranyi József úgy ajánlotta fel Dzsudzsák Balázs egyik válogatottmezét, hogy ha esetleg nem lesz rá licit – egyébként már érkezett –, ő mindenképp megvásárolja azt. A könnyem majd kicsordult, amikor a legendás ETO-játékos, Szabó Ottó maga hozta el a műhelyembe az egyik jubileumi bajnoki mezét. Hannich Péter olyan, szintén jubileumi mezt ajánlott fel, amiből csupán négy darab létezik, s a szintén korábbi kiváló labdarúgó, majd edző Glázer Róbert egy Törökország elleni Eb-selejtezős mezt adott át nekünk. Vincze Ottó közreműködésével a világ egyik legjobb kézilabdázója, Görbicz Anita aláírt mezére is lehet licitálni” – tette hozzá a sportszerető szervező.