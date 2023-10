A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szerdai összegzése szerint Ronaldo az októberi Eb-selejtezők előtt még Varga és Haaland mögött volt. A Ferencváros magyar válogatott támadója a szerbek és a litvánok ellen is betalált egyszer, míg a norvég támadó Cipruson duplázott, a portugál sztár dupla duplájával mégis eléjük került.

Ronaldónak egyébként pályafutása 153. és 154. dupláját sikerült elérnie, de még így is az argentin világbajnok Lionel Messi mögött szerepel az örökranglistán, a hétszeres aranylabdás ugyanis 156 duplánál jár. A portugál válogatotthoz kapcsolódó statisztikai adat még, hogy a bosnyákok vendégeként már az első félidőben 5-0-ra vezettek, ami a 102 éves történetük legnagyobb arányú félidei előnye.

Az elmúlt napok Európa-bajnoki selejtezőin két nagy sorozat is megszakadt: az Eb-címvédő olaszok 2006 szeptembere óta először szenvedtek vereséget idegenbeli kontinentális selejtezőn, miután kedd este 3-1-re kikaptak az angoloktól Londonban, így a 22 vendégként megvívott és el nem veszített összecsapásból - 17 győzelem, öt döntetlen - álló szériájuk lezárult; Horvátország pedig hazai pályán először veszített el Eb-selejtezőt, amelyből eddig otthon 37-et játszott és 28 siker mellett 9 döntetlent ért el, mígnem a törökök múlt csütörtökön 1-0-ra diadalmaskodtak Eszéken.

Az olaszokat legyőző angol válogatottban a duplázó Harry Kane lett a Háromoroszlános együttes történetének legeredményesebb játékosa a Wembley Stadionban: a legendás arénában szerzett angol találatok csúcsát Bobby Charlton tartotta 23-mal, most Kane már 24-nél jár.

Majdnem 80 éves rekordot adott át a múltnak Gerson Rodrigues, a luxemburgi csapat csatára, aki válogatott karrierje 17. gólját szerezte Izland ellen, így már ő hazája legeredményesebb futballistája. A korábbi csúcs 78 éven át volt érvényben, és az 1933 és 1945 között 16 gólos Léon Mart nevéhez fűződött.

San Marino 16 egymást követő tétmérkőzés után tudott újfent gólt szerezni, 2021. szeptember 5. óta ugyanis a Dániával szemben 2-1-re elveszített hazai összecsapáson Alessandro Golinucci volt eredményes először a miniállam színeiben. A több mint két évig tartó "eredménytelenségi időszakban" San Marino gólaránya 0-65 volt a riválisokkal szemben.

Új válogatottsági rekordere van Dániának: Simon Kjaer lejátszotta karrierje 130. válogatott meccsét, ezzel megelőzte az örökranglistán az eddigi első helyezett Peter Schmeichelt, aki 129-szer szerepelt a dán nemzeti csapatban.