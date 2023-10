A 35 éves középpályás a csakfoci.hu szaklapon csütörtökön megjelent interjújában jelentette be, hogy már nem futballozik.

Pátkai elmondta, hogy a télen elszenvedett súlyos sérüléséből szinte teljesen sikerült felépülnie a válogatottnál dolgozó Halmai Tamás segítségével, szeptember közepére viszont világossá vált a számára, hogy nem kap majd megfelelő lehetőséget a folytatásra.

"Felhívtam és megmondtam neki, hogy arra, amire szeretném, tökéletes a lábam, viszont abbahagyom a rehabot, mert nem folytatom a focit" – nyilatkozta Pátkai.

A középpályás 2008-ban az MTK-val, 2013-ban a Győri ETO-val, 2018-ban pedig a Videotonnal nyert magyar bajnoki címet. Legutóbb a Vasasnál futballozott és a 2021/2022-es idényben az angyalföldi alakulat az élen zárt a másodosztályban.

A győri időszakáról így nyilatkozott a játékos:

A Győrbe igazolás egy tudatos váltás volt, mert egy olyan klubban akartam játszani, amely a bajnokságért, a nemzetközi kupákért harcol. Első évben harmadikok, aztán bajnokok lettünk, a Győr tudatosan építkezett, jókat igazolt. Lehet, hogy ha nincs a Questor-csőd, a mai napig ott vagyok, és a csapat még most is NB I-es.

Pintér Attiláról is beszélt. Arra a felvetésre, hogy Pintér Attilát általában vagy szeretik vagy kifejezetten nem a játékosok, így fogalmazott: "Én talán a kettő között vagyok. Szerintem vannak nagyon jó elképzelései a futballról, sokan mondják, hogy ő a magyar edzők közül legalább taktikailag érett. Egyetértek ezzel, csak az elképzeléseit nem mindig adja át jól, vagy úgy, hogy azt a csapat is be tudja fogadni. Ha ebben előrelép, még jobbá válhat. Ettől függetlenül a jobb edzőim közé tartozott. Egy elképzelést nemcsak egyféle gyakorlattal lehet átadni, hanem úgy is, hogy azt a játékos élvezze, szeresse. Nem mindig mentünk élvezettel az edzéseire, annak ellenére sem, hogy sikeres volt a csapat. Ha heti egyszer-kétszer odaadta volna másnak a játékosokat, hogy eddzen egy jó hangulatút velünk, akkor minden rendben lett volna, mert egy csapatnak szüksége van erre is. És ezen a tréningen is lehetett volna keményen és tanulva edzeni, de ez nem volt meg. A hosszú távúszók se szeretik a monoton, vontatott edzéseket, pedig ők olyan típusú versenyekre készülnek, a foci pedig eléggé más."

Pátkai a magyar válogatottban 2012-ben mutatkozott be, utolsó mérkőzését 2019 novemberében játszotta címeres mezben Cardiffban, Wales vendégeként.