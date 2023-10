"Minden egyes siker, mely Győr hírnevét öregbíti fontos a városnak, ezen felül pedig a fogyatékossággal élő sportolók eredményei ösztönzőleg hathatnak a sorstársakra, de az egész közösségre is. Éppen ezért csak a köszönet hangján lehet beszélni ezekről a sportemberekről, akiket a lehetőségeihez képest a város is támogat. Le a kalappal mindenki előtt, bízunk benne, a jövőben is hasonló eredményeknek örülhetünk majd, kiemelten gondolok itt a jövő évi olimpiára és paralimpiára, melyen remélhetőleg ismét lesz győri, akinek lehet szurkolni" – fogalmazott Szeles Szabolcs, miután átadta az emléklapot és a város ajándékát.