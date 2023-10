Sem az időjárás, sem a 30 induló közötti küzdelem nem rettentette el a magyar hőlégballon-versenyzőt, Becz Ritát, aki hihetetlen teljesítményt nyújtott az 5. Női Hőlégballon Világbajnokságon. Ausztrália festői tájai felett, a levegőben szárnyalva Rita bizonyította, a magyarok kivételes tehetségek a hőlégballonozás terén is.

- Mi terelte arra az útra, hogy hőlégballonozással kezdjen el foglalkozni?

- Ha valaki repült már akkor tudja, hogy magával ragadja az embert. Az egyetemi évek alatt kezdtem el hőlégballonversenyekre járni, eleinte observerként, azaz megfigyelőként, aki a csapat eredményeit hitelesíti. Abban az időben még nem volt lehetőség a GPS-es útvonal rögzítésre, így minden csapathoz be volt osztva egy bíró, aki vagy repült a pilótával, vagy a földről követte a ballont. A feladataim közé tartozott, hogy a pilóta által kidobott markerek helyét mértem le és jelöltem térképen. Később navigátorként segítettem a pilóta munkáját, míg 1994-ben magam is megszereztem a képesítést, majd 2003-ban elvégeztem a ballonpilóta-oktatói képesítést is. Azóta versenyzem, és közel kilencszáz órát repültem eddig összesen.

Becz Rita a pályafutása során közel kilencszáz órát töltött a levegőben.

- Fantasztikus látványt nyújtanak a hőlégballonok. Mennyire nehéz irányítani?

- A hőlégballon korlátozattan irányított légi jármű kategóriába tartozik, így csak a magasságát tudom szabályozni. A felszállás előtt vagy kapunk, vagy mi magunk nézünk utána, hogy milyen irányú szelek vannak, és azzal próbáljuk berepülni az útvonalat. Az, hogy sikerül-e csak menet közben derül ki, és a bekövetkező változásokra jól kell tudni reagálni. Előfordulhat, hogy megfordul, vagy megváltozik a szélirány, akkor azt korrigálni kell. Valamikor oda tudunk menni a kitűzött célhoz pár centiméterre, de olyan is van, amikor kilométerekre elkerüljük a kijelölt pontot. A felszálláshoz szükség van egy körülbelül fél focipályányi helyre, ahol elfér a ballon kiterítve, illetve nagyobb szél esetében úgy kell választani, hogy legyen szélárnyék. A hőlégballonokat, amik mérettől függően ezerötszáz és húszezer köbméteresek is lehetnek, megtöltjük levegővel, majd felmelegíjük azt, ami a kupolát felemeli a kosár fölé.

A hőlégballonok a földről is lenyűgözőek.

- A közelmúltban vett részt az 5. női hőlégballon világbajnokságon, amit Ausztráliában rendeztek meg. Korábban vett már részt hasonló megmérettetésen?

- Részt vettem négy női hőlégballon világbajnokságon, illetve számos nemzetközi és magyar bajnokságon is. A magyar vegyes ranglistán pedig jelenleg az ötödik helyen állok. Ebben a versenysportban általában nincs külön férfi és női ág, csak évente egyet rendeznek a gyengébbik nemnek. Tehát általában vegyes mezőnyben indulok.

- Hogyan kell elképzelni egy ilyen versenyt?

- A felszállásnál általában több versenyfeladatot szoktunk megvalósítani, amik lehetnek bírók által előre megadott, vagy általunk választott célok. Mindez attól függ, hogy milyen távolságkorlátokat és magasság eltérést kapunk. Változó az is, hogy a felszállás egyéni vagy közös. Lehetnek térbeli feladatok is, amikor egy adott alakzatba kell a leghosszabb útvonalat, vagy a legrövidebbet repülni.

Becz Rita legjobb eredményei: 2023 XLII. Magyar Nemzeti Bajnokság 5. hely

2023 V. Női világbajnokság 11.hely

2023. II. Malopolska Kupa 2. hely

2022 Közép Európa Kupa 3. hely

2022. IV. Közép Európa Kupa 3. hely

2022. XLI. Magyar Nemzeti Bajnokság 2. hely

2022. XXIII. Int. Mountain Balloon Krosno 6. hely

2022. XVII. Naleczow Kupa 5. hely

2022. Lengyel Nemzeti Bajnokság 11. hely

2021. XL. Magyar Nemzeti Bajnokság 5. hely

2019. I. Női Közép Európa Kupa 1. hely

2018. XXXVIII. Magyar Nemzeti Bajnokság 2. hely

2018. III. Női Világbajnokság 10. hely

2014. II. Női Világbajnokság 11. hely2013. I. Női elő Világbajnokság 2. hely

- Tizenegyedik helyezettet ért el az Ausztrál versenyen. Hogyan értékeli a teljesítményét?

- Elég körülményes volt Ausztráliába a kijutásunk, kezdve a költségektől, egészen a felszerelés eljuttatásáig, bérléséig. A klubunktól ketten utaztunk ki, és kétfős segítséget kaptunk, akik mindent megtettek a sikerünkért. Ausztráliában érdekes volt az időjárás, ugyanis már kisebb magasságban is viszonylag nagy sebességű szelek voltak, amik nehezítették a repülést. Olyan is volt, hogy hatvan kilométer/órás sebességgel is repültünk. Voltak hibáim is, köztük egy komolyabb, amivel a figyelmetlenségem miatt a negyedik helyet buktam el. Összességben szerintem a tizenegyedik hely az nem egy rossz eredmény, de tudom milyen közel álltam ahhoz, hogy jobb helyen végezzek.

Ausztráliába ketten utaztak a klubtól és két segítőt kaptak a helyszínen.

- A jövőre nézve milyen célokat tűzött ki?

- Szeretnék eljutni a rendes Európa bajnokságra és világbajnokságra. Országonként általában két pilóta mehet ehhez hasonló versenyekre, és mivel én az ötödik vagyok a ranglistán ez eddig nem jött össze. A másik nagy célom, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben fenntartsuk a klubunkat. A fenntartási költségek, amelybe beletartozik a biztosítás, az üzemanyagárak, a gáz ára nagy mértékben emelkednek.