Főként az első félidőben kifejezetten jól játszottunk. Szerencsére nekem is ment a foci, örültem, hogy gólt is tudtam szerezni. Magabiztosan gyűjtöttük be a három pontot. Antonio Munoz meg is dicsért bennünket a mérkőzés után, megvalósítottuk azt, amit szeretett volna. Eddig minden meccsen játszottam a bajnokságban, lőttem négy gólt, nagyjából elégedett vagyok. Persze ez nem jelent megelégedettséget, mert mindig többet akarok elérni a pályán. A Budafok elleni vasárnapi meccsen is győzelmet várok magunktól, magamtól pedig újabb gólt vagy gólokat