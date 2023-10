A Vasas ellen jól kezdtek a győriek, hét perc elteltével egy kipattanó korongot vágott be szemfülesen a fiatal center, Csata Sebestyén. Egy jól sikerült kontrából egyenlítettek a vendégek, Horácskó volt eredményes. Nem sokkal később Csölle Dániel eresztett meg emberelőnyben egy távoli lövést, amit még védett Chmelik, de Makovics Bencével szemben már tehetetlen volt. A fővárosiak 40 másodperc múlva kihasználtak egy védelmi hibát, az üresen álló Szabó üthetett tisztán Kornakker hálójába. Az izgalmaknak nem volt vége, Madácsi Benedek kapott szép passzt, amit kíméletlenül értékesített is (3–2).

A második harmadban szinte felborult a pálya a hazaiak javára, rengeteg nagy helyzetük és még több kaput eltaláló lövésük volt, de csak egyet tudtak gólra váltani: Csölle ismét távolról bombázott, amibe Madácsi ért bele nagyszerűen, így védhetetlenül kötött ki Chmelik hálójában a korong.

Az utolsó játékrészben is folytatódott a győri fölény, ki is szakadt az a bizonyos „gólzsák”: Jábor Bendegúz, Csata Sebestyén, Madácsi Benedek és Csölle Dániel is eredményes volt, bebiztosítva ezzel a győzelmet. Egy perccel a vége előtt még kit tudtak használni egy védelmi hibát a vendégek, ezzel szépítettek az eredményen.

A győriek kedden este Miskolcon az Erste Ligás DVTK Jegesmedvék otthonában szerepelnek a Magyar Kupában, míg szombaton Szegedre látogatnak az Andersen Ligában.