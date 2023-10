A ceglédiekkel szemben nyomasztó a győri fölény, az eddig 42 mérkőzésből 34-szer ők örülhettek a két pontnak, ellenfelük 8-szor győzött. A legnagyobb győri siker 85(!) pontos (2009/10: Cegléd–SEAT Lami-Véd Győr 33–118). A legnagyobb különbségű vereséget a 2017/18-as szezonban Győrben szenvedték el a zöld-fehérek, a ceglédiek 83–69-re verték Győrben az akkor CMB Cargo-UNI Győr néven futó csapatot. Érdekesség, hogy akkor a Cegléd vezetőedzőjét úgy hívták: Cziczás László, aki tulajdonképpen Cegléden kezdte edzői pályafutását, az első nagy sikereket velük érte el. Többek között a bajnoki bronzérem megszerzésével a 2016/17-es szezonban. Akkor éppen a győriekkel játszottak a 3. helyért, s a mindent eldöntő, 3. találkozónak a győri Magvassy-csarnok adott otthont. Némi meglepetést jelentett, hogy akkor a ceglédiek győztek.

Az előző szezon csapatából maradt Cegléden a csapatkapitány, Szerelem-Kobolák Cintia, valamint Szirony Dorina, Viszmeg Míra, Rakita Lili és Horváth Boglárka. Hozzájuk érkezett a PINKK-ből Kovács Kitti és Vincze Nikolett, a BKG-ból Andi Hanna, a Csatából Barnai Judit és Czank Timea – ők ketten korábban szerepeltek Győrben is –, a Rátgéber Akadémiáról Nagy Réka és amerikai tanulmányait befejezve Cegléden mutatkozott be az élvonalban Farkas Petra is. A szakvezető Lo Elhadji Malick.

Ami a győrieket illeti: a hét közepén az Euroligában megszerezték első győzelmünket, ami minden bizonnyal jót tesz a csapat önbizalmának. A cél, hogy ugyanilyen lendülettel menjenek bele a mérkőzésbe, melyen kötelező a győzelem, azaz nem hibázhatnak. Az mindenképpen jó hír, hogy Dubei Debóra a francia Basket Landes ellen már játszhatott, ahogyan az előtte betegeskedő Bach Boglárka is. Ugyanakkor az amerikai Diamond Miller továbbra is hiányzik, miután kisebb térdsérülést az Egyesült Államokban kezelik.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a várakozásairól: