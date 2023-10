A Széchenyi István Egyetem hagyományosan kitűnően szerepel a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség által szervezett MEFOB-versenyeken. Legújabb sikerét egy különleges sportágban, a jégkoronghoz hasonló, de nem jégen, hanem teremben játszott labdajátékban, a floorballban aratta. A győri csapat tavaly a negyedik helyen zárt. Azóta tudatos csapatépítés zajlott, amelynek keretében versenyzési tapasztalatokkal rendelkező floorballos és jégkorongos hallgatók csatlakoztak az együtteshez. A rendszeres felkészülés és a friss játékosok érkezése az új tanévben egyből a dobogó tetejére repítette a Széchenyi-egyetem gárdáját.

„A csapat szorgalmasan készült itthon és az évközi tornákon is, ezért a tavalyi negyedik hely után, ha aranyéremre nem is, de dobogós helyezésre mindenképpen számítottam” – fogalmazott az eredménnyel kapcsolatban Papp Attila csapatkapitány. Odnoga Mátyás elsőéves rekreáció szakos hallgató hozzátette, fő sportága a jégkorong, de gyakorolják a teremváltozatot is. „Nyári időszakban a szárazedzéseken a felkészülésünk szerves részét képezi a floorball. Nagyon örülök az aranynak, hiszen ebben a sportágban ilyen rangos versenyen még nem vettem részt” – hangsúlyozta.

Gasztonyi Tamás, az intézmény testnevelő tanára, az együttes vezetője kiemelte, az egyetemi Sport- és Rekreációs Központ az elmúlt két évben egyre jobb feltételeket teremtett felkészülésükhöz. „Több ízben is indulhattunk tornákon, így az újonnan érkezőkkel együtt már komoly játékerőt képviselő gárdává formálódtunk. Bár a miskolci MEFOB-on minden meccsünk éles volt, a srácok olyan imponáló elszántsággal mentek fel a pályára, hogy ott senki sem állíthatott meg minket” – emelte ki.

A Széchenyi István Egyetem a dobogón a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemet előzte meg, míg a torna legjobb játékosa a győriek sport- és rekreációszervezés szakos hallgatója, Velencei Marcell lett.